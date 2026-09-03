Ανδρουλάκης: Από το Ηράκλειο ξεκινάμε για τη νίκη και την αλλαγή – Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεσμεύσεις

Στην ανάγκη για μία νέα πολιτική αλλαγή αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από το Ηράκλειο της Κρήτης όπου βρίσκεται για τον εορτασμό των 52 ετών από την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου 1974 από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ περιόδευσε σήμερα στο κέντρο του Ηράκλειου, συνοδεία βουλευτών και μελών του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, ενώ έδωσε και συνέντευξη στο Ράδιο Κρήτη, στέλνοντας ισχυρό μήνυμα πολιτικής ανατροπής, εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Τιμούμε την ιστορία μας με το βλέμμα στο μέλλον»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη, υπογράμμισε ότι τα μηνύματα της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ παραμένουν απόλυτα επίκαιρα, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στο κοινωνικό κράτος και τα εθνικά θέματα.

«Από το Ηράκλειο και την Κρήτη ξεκινάμε για τη νίκη και την αλλαγή», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι η Κρήτη αποτελεί διαχρονικά το «κάστρο» της παράταξης στέλνοντας το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να πρωταγωνιστήσει στην πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ολόκληρη η Ελλάδα.

Ενόψει της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο πρωτοβουλιών για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης της χώρας. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του έθεσε το δημογραφικό ζήτημα, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου: «Το έθνος κινδυνεύει, η χώρα καταρρέει», τόνισε, παρουσιάζοντας τις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του προβλήματος όπως μέτρα για τη διασφάλιση χαμηλών ενοικίων, παροχή ισχυρών φορολογικών κινήτρων για την αναζωογόνηση της περιφέρειας, φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων ομίλων.

Πυρά κατά ΝΔ και Τσίπρα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την ότι βρίσκεται «εκτός κοινωνίας». Χαρακτήρισε τα στελέχη της ως απλούς «διαχειριστές της εξουσίας» που στερούνται οράματος για την Ελλάδα και τις ανάγκες των πολιτών.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ανδρουλάκης εγκάλεσε τον κ. Τσίπρα για πολιτική ανακολουθία στο ζήτημα της Golden Visa. «Ενώ τον Ιούλιο έλεγε ότι θα καταργήσει τη Golden Visa, στις 2 Σεπτεμβρίου από τη Θεσσαλονίκη ανακοίνωσε την ίδρυση ταμείου σύγκλισης, όπου ένας από τους βασικούς πόρους χρηματοδότησης με 1 δισ. ευρώ θα είναι η Golden Visa. Άλλα έλεγε τον Ιούλιο και άλλα στις 2 Σεπτεμβρίου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε την πάγια και ξεκάθαρη θέση του ΠΑΣΟΚ για πλήρη κατάργηση της Golden Visa, προκειμένου να εκτονωθεί η στεγαστική κρίση και να σταματήσει η ανεξέλεγκτη άνοδος των ενοικίων.

«Δεν είμαστε “Ανδρουλάκης and friends” – Η ΝΔ θέλει να συγκρίνεται με τον Τσίπρα»

Σημείωσε στη συνέχεια ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν πλέον κριθεί ως πολιτικά πρόσωπα από τους πολίτες. «Ο πολιτικός στόχος είναι ένας: να ηττηθεί η ΝΔ. Το κόμμα του κ. Τσίπρα τη διευκολύνει, καθώς η ΝΔ επιδιώκει να συγκρίνεται μαζί του και όχι με το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε. Υπογράμμισε επίσης με νόημα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα αρχηγικό κόμμα τύπου «Ανδρουλάκης and friends», αλλά μια παράταξη που έχει κάνει πράξη την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, λειτουργώντας με θεσμικότητα και χωρίς καμία εξάρτηση από οικονομικά ή άλλα συμφέροντα.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε επίσης ότι στόχος είναι θεσμική θωράκιση της χώρας, η δικαιοσύνη και την άμεση επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών. Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε ιδιαίτερα στην ανάγκη βαθιών θεσμικών μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας ότι η επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρηση αποτελεί την ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η αναθεώρηση οφείλει να προβλέπει την ριζική αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών ώστε να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, την αυστηρή διάκριση των εξουσιών, με στόχο τον περιορισμό της κυβερνητικής παρέμβασης, την ουσιαστική ενίσχυση των θεσμών και των ανεξάρτητων αρχών, ως απαραίτητο αντίβαρο για τη λειτουργία της δημοκρατίας.

«Δεσμευόμαστε να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, όπου οι θεσμοί λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια και η δικαιοσύνη είναι ίση για όλους», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Απευθυνόμενος στους πολίτες της Κρήτης, ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι η πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις επόμενες κάλπες χαρακτηρίζεται από απόλυτη πολιτική αυτονομία. Ανέφερε ότι το κίνημα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και προοδευτικό κυβερνητικό πρόγραμμα και σύμφωνα με τον ίδιο, τα μεγαλύτερα «όπλα» του ΠΑΣΟΚ για την επίτευξη της πολιτικής αλλαγής δεν είναι οι επικοινωνιακοί τακτικισμοί, αλλά η αξιοπιστία και το ήθος των στελεχών του, στοιχεία που το διαφοροποιούν πλήρως από το σημερινό κυβερνητικό μοντέλο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στα φλέγοντα ζητήματα που ταλανίζουν την ύπαιθρο της Κρήτης, όπως οι δασικοί χάρτες και οι καθυστερήσεις στο κτηματολόγιο. Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε ανοιχτά τη Νέα Δημοκρατία ότι βρίσκεται «εκτός κοινωνίας», επιδεικνύοντας πλήρη αδράνεια και αδιαφορία για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή το πρωί θα πραγματοποιήσει συνάντηση με κτηνοτρόφους και παραγωγούς του νησιού, προκειμένου να συζητήσει μαζί τους και να παρουσιάσει τις συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

«Το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για τη νέα πολιτική αλλαγή – Δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεσμεύσεις»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιόδευσε σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου, συνοδεία βουλευτών και μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δηλώσεις του, στον ρόλο που διαδραμάτισε το ΠΑΣΟΚ στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, συνδέοντας την πορεία της παράταξης με την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας.

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ γιορτάζει 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσής του από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ο ελληνικός λαός θυμάται τα γενέθλιά του», σημείωσε, ενώ σε δηλώσεις του από το κέντρο του Ηρακλείου όπου περιοδεύει αυτήν την ώρα συνοδεία βουλευτών και μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, τόνισε το κοινωνικό αποτύπωμα της Μεταπολίτευσης, επισημαίνοντας πως η παράταξη συνδέθηκε με «το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, με ευκαιρίες για όλους τους Έλληνες, με μια χώρα που οικοδομήθηκε με κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια».

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης στράφηκε κατά της κυβέρνησης, ασκώντας κριτική για την οικονομική κατάσταση των πολιτών και ιδιαίτερα για την πίεση που προκαλεί το αυξημένο κόστος ζωής, όπως είπε.

«Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή τού σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό», υπογράμμισε, ενώ, με επίκεντρο τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, συμπλήρωσε: «Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας, που θα παρουσιάσουμε ξανά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού του κόμματος, αλλά και στην απουσία, όπως υποστήριξε, εξαρτήσεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την εφαρμογή του προγράμματος.

«Είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και, πάνω απ’ όλα, είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις», δήλωσε, σημειώνοντας ότι για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου προγράμματος απαιτείται πολιτική αυτονομία: «Για να υλοποιήσεις ένα πρόγραμμα τέτοιου μεγέθους, που θα οικοδομήσει μια σύγχρονη χώρα με διαφάνεια, αξιοκρατία και χωρίς ατιμωρησία, δεν πρέπει να έχεις δεσμεύσεις. Και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες της Κρήτης να συμμετάσχουν απόψε, στις 19:30, στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, στην Πλατεία Ελευθερίας.