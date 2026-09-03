Ρωμανός για Τσίπρα: «Ξεπέρασε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 – Εκτίναξε τη βλάστηση στην πόλη, την γέμισε λεφτόδεντρα»

Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για ένα πρόγραμμα που ξεπερνά ακόμη και το «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» του 2014.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης (3/9) στην ΕΡΤ, ο κ. Ρωμανός είπε ότι «θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα μπράβο στον κ. Τσίπρα. Μπράβο γιατί ξεπέρασε τον εαυτό του, ξεπέρασε το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014 που οι ίδιοι κοστολογούσαν στα 11 δισ. ευρώ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που παρουσίασε χθες κοστολογείται στα 13 δισ. ευρώ κατ’ έτος».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Μπράβο στον κ. Τσίπρα που ξεφτίλισε το rebranding. Απέδειξε ότι δεν υπήρξε κανένα rebranding», καθώς, όπως είπε, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ίδια λογική των αναξιόπιστων και ακοστολόγητων υποσχέσεων.

«Δεν θα μπω καν στη διαδικασία να σχολιάσω σοβαρά όσα είδαμε, γιατί θεωρώ ότι έτσι υποτιμούμε τη νοημοσύνη και ημών και των τηλεθεατών», τόνισε.

Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού υπενθύμισε ότι αντίστοιχες αναφορές για εξεύρεση πόρων μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου είχαν γίνει και στο παρελθόν.

«Το 2014 έλεγε ότι θα βρει χρήματα από την καταπολέμηση της διαφθοράς, της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Τα ίδια έλεγε και το 2023. Τα ίδια και σήμερα», υπογράμμισε.

Ο κ. Ρωμανός χρησιμοποίησε, μάλιστα, τη χαρακτηριστική αναφορά στα «λεφτόδεντρα», σημειώνοντας: «Θέλω να του πω και ένα δεύτερο μπράβο, γιατί εκτίναξε τη βλάστηση στη Θεσσαλονίκη: τη γέμισε λεφτόδεντρα».

Παράλληλα, συνέδεσε το ζήτημα της χρηματοδότησης των εξαγγελιών με τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα οικονομικά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Προφανώς ο κ. Τσίπρας, επειδή βρέχει λεφτά για το κόμμα του, μπερδεύεται και νομίζει ότι με τον ίδιο τρόπο μπορεί να βρέξει λεφτά και για τη χώρα. Για τη χώρα, όμως, πρέπει να πεις πού θα βρεις τα χρήματα», είπε, προσθέτοντας ότι «αν δεν εξηγείς από πού θα προκύψουν οι πόροι, ο μόνος δρόμος που απομένει είναι η φορολογία, όπως αποδείχτηκε και το 2015-19».

Τέλος ο Νίκος Ρωμανός επανέλαβε δύο ερωτήματα για τον κ. Τσίπρα: «Πρώτον, πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του; Δεύτερον, τι απαντάει στις καταγγελίες του δημοσιογράφου Ιάσονα Πιπίνη» για τις σχέσεις του, τις επισκέψεις στην Κουμουνδούρου με βαλίτσες και τη χρηματοδότηση Ελλήνων πολιτικών από το καθεστώς Μαδούρο.