Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η δημοσιογράφος Γκλόρια Στάινεμ – Εμβληματική μορφή του φεμινιστικού κινήματος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η Γκλόρια Στάινεμ, η εμβληματική δημοσιογράφος και συγγραφέας που σφράγισε με τους αγώνες της το αμερικανικό φεμινιστικό κίνημα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη για τα δικαιώματα των γυναικών.

Όπως ανακοίνωσε το ίδρυμά της με ανάρτηση στο Instagram την Πέμπτη, η Στάινεμ απεβίωσε την Τετάρτη στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη.

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Φεμινιστικό κίνημα

Η Στάινεμ, η οποία υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες και ισχυρές φωνές του κινήματος για τα δικαιώματα των γυναικών στις ΗΠΑ, παρέμεινε αφοσιωμένη στον φεμινιστικό αγώνα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της.

Με το χαρακτηριστικό της στυλ, τα μαλλιά με τις ξανθές ανταύγειες χωρισμένα στη μέση και τα μεγάλα γυαλιά ηλίου τύπου aviator, η συνιδρύτρια του περιοδικού «Ms.» ξεχώριζε σε κάθε της εμφάνιση.

Πέρασε μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς της ταξιδεύοντας διαρκώς, μιλώντας σε πανεπιστημιουπόλεις, κοινοτικά κέντρα, συγκεντρώσεις και πορείες.

Σε συνέντευξή της στο Associated Press το 2015, η ίδια είχε περιγράψει την ανάγκη της φυσικής παρουσίας στους αγώνες.

«Δεν μπορείς να το κάνεις από το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο. Πρέπει να είσαι εκεί με και τις πέντε αισθήσεις. Θα έπρεπε να είναι προφανές ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να νιώσουν ενσυναίσθηση ο ένας για τον άλλον εκτός αν βρισκόμαστε στο ίδιο δωμάτιο», είχε δηλώσει.

Από τη δημοσιογραφία στον ακτιβισμό

Η καριέρα της ξεκίνησε από τη δημοσιογραφία. Το 1963 έγινε ευρέως γνωστή όταν έκανε μυστική έρευνα για τις υποτιμητικές συνθήκες εργασίας στην αυτοκρατορία του Playboy του Χιου Χέφνερ — μια δημοσιογραφική αποστολή για την οποία αργότερα εξέφρασε τη μεταμέλειά της.

Η ίδια απέδωσε την αλλαγή στην πορεία της καριέρας της σε μια δημόσια εκδήλωση που παρακολούθησε έξι χρόνια αργότερα, όπου γυναίκες μίλησαν ανοιχτά και με θάρρος υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση.

Αναλογιζόμενη την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade το 2022, η Στάινεμ, η οποία είχε υποβληθεί η ίδια σε κρυφή, παράνομη άμβλωση σε ηλικία 22 ετών, ανέφερε: «Εκείνη η δημόσια κατάθεση ήταν η αρχή του ακτιβισμού για μένα. Είτε ο έλεγχος πάνω στο ίδιο μας το σώμα είναι ίσος, ανεξαρτήτως φύλου ή φυλής, είτε δεν ζούμε σε δημοκρατία».