Κύπρος: Βίντεο από καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό – Συνελήφθησαν οι 2 επιβαίνοντες στο λευκό βαν

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Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης (3/9) στη Λεμεσό, όπου αστυνομικοί εντόπισαν ένα ύποπτο λευκό βαν να κινείται χωρίς πινακίδες, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας σημειώθηκαν και πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας sigmalive.com, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό του βαν να σταματήσει, στην οδό Ελλάδος, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ελαστικά του βαν

Ακολούθησε καταδίωξη, με τον οδηγό του λευκού βαν να οδηγεί επικίνδυνα, προσκρούοντας σε άλλα οχήματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του συμβάντος, οι δράστες απέρριψαν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς. Στην προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία του οχήματος και να τερματιστεί η καταδίωξη, οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα, αλλά και προς τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

Η καταδίωξη έληξε στην περιοχή των Φώτων του Υψώνα, όπου οι αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε δύο Τουρκοκύπριους, ηλικίας 20 και 19 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι συγγενείς μεταξύ τους. Ο 20χρονος φέρεται να ήταν ο οδηγός του οχήματος και είναι γνωστός στις Αρχές, καθώς φέρεται να είχε εμπλακεί σε παρόμοιο περιστατικό μόλις πριν από περίπου έναν μήνα.

Και οι δύο συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν για ανάκριση, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζονται.

Δείτε το βίντεο του Σταύρου Αχιλλέως από την καταδίωξη: