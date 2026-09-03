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Ιός Δυτικού Νείλου: 58 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα, 290 συνολικά και 24 θάνατοι

Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από την αρχή της περιόδου επιτήρησης, εκ των οποίων 58 διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ 24 ασθενείς άνω των 65 ετών κατέληξαν. Ο ιός έχει εντοπιστεί σε 69 Δήμους και 20 Περιφερειακές Ενότητες, με ιδιαίτερη δραστηριότητα φέτος, στην Αττική ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνολικά 290 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί στην Ελλάδα από την αρχή της περιόδου επιτήρησης, με 24 θανάτους σε ασθενείς άνω των 65 ετών.
  • Κατά την τελευταία εβδομάδα, διαγνώσθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα, ενώ ο ιός έχει καταγραφεί σε 69 Δήμους και 20 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
  • Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής, με τον ΕΟΔΥ να τονίζει την ανάγκη για καταπολέμηση κουνουπιών και ατομική προστασία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εξακολουθεί να «καλπάζει» ο ιός του Δυτικού Νείλου, προβληματίζοντας τους επιστήμονες. 

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Συνολικά από την αρχή της περιόδου επιτήρησης έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί  290 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 199 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 91 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

58 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 58 νέα εγχώρια κρούσματα. Συνολικά, κατά την περίοδο 2026, έως τις 2 Σεπτεμβρίου, έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 65 ετών.

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Έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 69 Δήμους της χώρας, σε 20 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Λακωνίας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

 

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Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους, η «Ομάδα Εργασίας για τον καθορισμό επηρεαζόμενων περιοχών από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές», κατόπιν συνεκτίμησης επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων, γνωμοδότησε ότι επιπρόσθετα χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι: Ηρακλείου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης – Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Ιλίου Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, Φαρκαδόνας Π.Ε. Τρικάλων, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά και Ωραιοκάστρου Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, Πύδνας – Κολινδρού Π.Ε. Πιερίας, Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς, Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας, Χερσονήσου Π.Ε. Ηρακλείου, Θάσου και Τήνου.

Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, τονίζει ο ΕΟΔΥ.

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