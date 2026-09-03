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Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 60χρονος μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή

Ένας 60χρονος οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 59χρονη πεζή στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού - Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη, χθες το βράδυ. Προηγήθηκε πρόσκρουση σε άλλο όχημα, ενώ ο οδηγός συνελήφθη μετά από αλκοτέστ που κατέγραψε υψηλές τιμές αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα.

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ΕΛΑΣ, Τροχαία, Αλκοτέστ, Αλκοόλ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 59χρονη πεζή, χθες το βράδυ, στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού – Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη.
  • Πρόκειται για 60χρονο οδηγό, ο οποίος, σύμφωνα με το αλκοτέστ, οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος, καταγράφοντας 1,25 και 1,45 mg/l.
  • Της παράσυρσης προηγήθηκε πρόσκρουση σε άλλο αυτοκίνητο, ενώ ο 60χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 59χρονη πεζή, το βράδυ της Τετάρτης (2/9/), στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού – Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, πρόκειται για 60χρονο, ενώ της παράσυρσης προηγήθηκε πρόσκρουση σε άλλο αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοτέστ του οδηγού, με την αλκοολομέτρηση, μέσω εκπνεόμενου αέρα, να καταγράφει διαδοχικά 1,25 και 1,45 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό τκαθεστώς μέθης.

Ο 60χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Λητής.

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