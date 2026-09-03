Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 60χρονος μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε πεζή

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Μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 59χρονη πεζή, το βράδυ της Τετάρτης (2/9/), στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού – Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, πρόκειται για 60χρονο, ενώ της παράσυρσης προηγήθηκε πρόσκρουση σε άλλο αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί προχώρησαν σε αλκοτέστ του οδηγού, με την αλκοολομέτρηση, μέσω εκπνεόμενου αέρα, να καταγράφει διαδοχικά 1,25 και 1,45 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό τκαθεστώς μέθης.

Ο 60χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Λητής.