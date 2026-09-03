Φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Πλώρα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 3/9 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30.
Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Γόρτυνας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.