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Φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Πλώρα

Φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Πλώρα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 3/9 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης.
  • Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση συνέδραμε 1 ελικόπτερο. Ο Δήμος Γόρτυνας επίσης κινητοποιήθηκε με υδροφόρες.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ηρακλείου διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 3/9 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Πλώρα Ηρακλείου Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12:30.

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επισης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Γόρτυνας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου.

 

 

 

 

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