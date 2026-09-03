Πούτιν: Υπάρχει ευκαιρία για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

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Χαραμάδα ελπίδας για διπλωματική διέξοδο στο ουκρανικό μέτωπο αφήνει το Κρεμλίνο, με τον Ρώσο πρέοδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τονίζει ότι ο τερματισμός του πολέμου παραμένει εφικτός.

«Υπάρχει ευκαιρία» για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ηγέτης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το γραφείο του πρακτορείου APA στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μια συμφωνία μεταξύ τους, ενώ οι άλλες χώρες μπορούν μόνο να βοηθήσουν τη διαδικασία.

«Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση», σχολίασε.

Αποκάλυψε επίσης πως «Υπάρχουν επαφές με την Ουκρανία μέσω των ειδικών υπηρεσιών», επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Παράλληλα, σημείωσε πως «Η Ρωσία είναι υπέρ της αποκατάστασης των σχέσεων με τις ΗΠΑ».

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος για «θετική και εποικοδομητική εργασία», ενώ παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλες τις χώρες που προσπαθούν να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία διευθέτησης της σύγκρουσης.