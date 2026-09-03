LIVE UPDATE
Φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης – Καίει δασική έκταση στην περιοχή Πλώρα

Πούτιν: Υπάρχει ευκαιρία για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διπλωματικής διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι υπάρχει ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου. Επιβεβαίωσε την ύπαρξη επαφών με την Ουκρανία μέσω ειδικών υπηρεσιών και εξέφρασε την επιθυμία της Ρωσίας για αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Πούτιν Μολδαβία
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε χαραμάδα ελπίδας για διπλωματική διέξοδο στο ουκρανικό μέτωπο, τονίζοντας ότι «Υπάρχει ευκαιρία» για την επίλυση της σύγκρουσης.
  • Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μια συμφωνία μεταξύ τους, με τις άλλες χώρες να μπορούν μόνο να βοηθήσουν τη διαδικασία.
  • Ο Πούτιν αποκάλυψε πως «Υπάρχουν επαφές με την Ουκρανία μέσω των ειδικών υπηρεσιών» και σημείωσε πως «Η Ρωσία είναι υπέρ της αποκατάστασης των σχέσεων με τις ΗΠΑ».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Χαραμάδα ελπίδας για διπλωματική διέξοδο στο ουκρανικό μέτωπο αφήνει το Κρεμλίνο, με τον Ρώσο πρέοδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να τονίζει ότι ο τερματισμός του πολέμου παραμένει εφικτός.

Μόντι σε Πούτιν: «Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει – Η Ινδία στηρίζει κάθε προσπάθεια τερματισμού της σύγκρουσης»

«Υπάρχει ευκαιρία» για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος ηγέτης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το γραφείο του πρακτορείου APA στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ρωσία και η Ουκρανία πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μια συμφωνία μεταξύ τους, ενώ οι άλλες χώρες μπορούν μόνο να βοηθήσουν τη διαδικασία.

Σι Τζινπίνγκ σε Πούτιν: «Ακόμη ισχυρότερα τα θεμέλια των σχέσεων Κίνας – Ρωσίας»

«Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση», σχολίασε.

Αποκάλυψε επίσης πως «Υπάρχουν επαφές με την Ουκρανία μέσω των ειδικών υπηρεσιών», επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Axios: Στο τραπέζι τριμερής συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι από τον διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ

Παράλληλα, σημείωσε πως «Η Ρωσία είναι υπέρ της αποκατάστασης των σχέσεων με τις ΗΠΑ».

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος για «θετική και εποικοδομητική εργασία», ενώ παράλληλα εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όλες τις χώρες που προσπαθούν να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία διευθέτησης της σύγκρουσης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ