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Σύβοτα: Παρανάλωμα του πυρός έγινε φουσκωτό 7 μέτρων – Δείτε εικόνες

Ένα επτάμετρο φουσκωτό σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες αργά το απόγευμα της Τετάρτης (2/9/2026) στα Σύβοτα, προκαλώντας την ολοσχερή καταστροφή του και ελαφρύ τραυματισμό στον άνθρωπο που βρισκόταν μέσα και πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού. Η πυρκαγιά, που προκλήθηκε μετά από ισχυρή έκρηξη, κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική, ενώ τα αίτια διερευνώνται.

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Λευκάδα/Φωτιά σε σκάφος
Πηγή: Aromalefkadas
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις φλόγες τυλίχθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (2/9/2026), ένα επτάμετρο φουσκωτό σκάφος στα Σύβοτα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.
  • Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκε ισχυρή έκρηξη, με τη φωτιά να εξαπλώνεται γρήγορα και να καταστρέφει ολοσχερώς το σκάφος. Ο άνθρωπος που βρισκόταν μέσα τραυματίστηκε ελαφρά.
  • Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση, ενώ τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, είναι υπό διερεύνηση.

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Στις φλόγες τυλίχθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (2/9/2026), ένα επτάμετρο φουσκωτό σκάφος στα Σύβοτα, προκαλώντας αναστάτωση, στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το σκάφος, ήταν ελλιμενισμένο προς το τέλος του πεζόδρομου, κοντά στην εκκλησία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκε ισχυρή έκρηξη, με τη φωτιά να εξαπλώνεται γρήγορα και να καταστρέφει ολοσχερώς το σκάφος.

Μέσα σε αυτό, βρισκόταν άνθρωπος που πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση. Τρία πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την ασφαλή απομάκρυνσή του από το σημείο, το κατεστραμμένο σκάφος μεταφέρθηκε στην περιοχή του Άη Σώστη.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, είναι υπό διερεύνηση.

Πηγή: Aromalefkadas

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