Σύβοτα: Παρανάλωμα του πυρός έγινε φουσκωτό 7 μέτρων – Δείτε εικόνες

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Στις φλόγες τυλίχθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (2/9/2026), ένα επτάμετρο φουσκωτό σκάφος στα Σύβοτα, προκαλώντας αναστάτωση, στην περιοχή. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το σκάφος, ήταν ελλιμενισμένο προς το τέλος του πεζόδρομου, κοντά στην εκκλησία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ακούστηκε ισχυρή έκρηξη, με τη φωτιά να εξαπλώνεται γρήγορα και να καταστρέφει ολοσχερώς το σκάφος.

Μέσα σε αυτό, βρισκόταν άνθρωπος που πραγματοποιούσε εργασίες καθαρισμού, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση. Τρία πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στην περιοχή και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της επιχείρησης και την ασφαλή απομάκρυνσή του από το σημείο, το κατεστραμμένο σκάφος μεταφέρθηκε στην περιοχή του Άη Σώστη.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, είναι υπό διερεύνηση.

Πηγή: Aromalefkadas