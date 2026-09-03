Θεσσαλονίκη: «Λαμπάδιασε» εν κινήσει φορτηγό και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στον Περιφερειακό – ΒΙΝΤΕΟ

Κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες, στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του Επταπυργίου. Από το συμβάν υπήρξαν μόνον υλικές ζημιές και όχι τραυματισμοί, ωστόσο δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων από την Πυλαία έως το Επταπύργιο, καθώς και συμφόρηση στο αντίθετο ρεύμα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά σε εν κινήσει φορτηγό στη Θεσσαλονίκη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του Επταπυργίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεση.
  • Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνον υλικές ζημιές, δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο με ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (3/9) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του Επταπυργίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς, περνώντας μάλιστα μέσα από το εργοτάξιο για να επιχειρήσουν, καθώς ο αυτοκινητόδρομος είχε μπλοκαριστεί.

Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνον υλικές ζημιές, ωστόσο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, από την Πυλαία έως το Επταπύργιο. Ταυτόχρονα, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, προς δυτικά, από το ύψος της Ευκαρπίας.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ