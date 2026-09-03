Θεσσαλονίκη: «Λαμπάδιασε» εν κινήσει φορτηγό και προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος στον Περιφερειακό – ΒΙΝΤΕΟ

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Κυκλοφοριακό χάος προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (3/9) στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του Επταπυργίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεση της φωτιάς, περνώντας μάλιστα μέσα από το εργοτάξιο για να επιχειρήσουν, καθώς ο αυτοκινητόδρομος είχε μπλοκαριστεί.

Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνον υλικές ζημιές, ωστόσο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων, από την Πυλαία έως το Επταπύργιο. Ταυτόχρονα, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, προς δυτικά, από το ύψος της Ευκαρπίας.