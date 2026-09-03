Φλώρινα: Μαίνεται η φωτιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9/2026), σε δασική περιοχή στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής, στη Φλώρινα.
Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Επίσης από το πρωί επιχειρεί στο σημείο, ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε δασική έκταση, στο λόφο που εκτείνεται το μέτωπο στα βόρεια της Κρυσταλλοπηγής, σε απόσταση από τον οικιστικό οικισμό.
Ιδιαίτερη δυσκολία στην προσπάθεια κατάσβεσης προκαλεί το γεγονός ότι η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.
Μήνυμα 112 για την απομάκρυνση κατοίκων
Στις 02:50 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με τις Αρχές, να ζητούν από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή, να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών, μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Φλώρινας απομακρυνθείτε προς #Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
— 112 Greece (@112Greece) September 3, 2026