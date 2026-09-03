Φλώρινα: Μαίνεται η φωτιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9/2026), σε δασική περιοχή στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής, στη Φλώρινα.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Επίσης από το πρωί επιχειρεί στο σημείο, ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε δασική έκταση, στο λόφο που εκτείνεται το μέτωπο στα βόρεια της Κρυσταλλοπηγής, σε απόσταση από τον οικιστικό οικισμό.

Ιδιαίτερη δυσκολία στην προσπάθεια κατάσβεσης προκαλεί το γεγονός ότι η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

Μήνυμα 112 για την απομάκρυνση κατοίκων

Στις 02:50 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με τις Αρχές, να ζητούν από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή, να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών, μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού.