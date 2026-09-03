Φλώρινα: Μαίνεται η φωτιά σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9/2026) σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, ενώ ιδιαίτερη δυσκολία στην κατάσβεση προκαλεί το δύσβατο σημείο και ενεργοποιήθηκε μήνυμα 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων προς τις Πρέσπες.

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Κρυσταλλοπηγή/φωτιά
Πηγή: Floriniotikanea
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που ξέσπασε σε δασική περιοχή, στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας.
  • Στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα και ένα ελικόπτερο, με την κατάσβεση να δυσχεραίνεται από το δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο.
  • Μήνυμα 112 εκδόθηκε στις 02:50 τα ξημερώματα, ζητώντας την προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων της Κρυσταλλοπηγής προς τις Πρέσπες.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (2/9/2026), σε δασική περιοχή στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής, στη Φλώρινα.

Φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί και πλέον στο σημείο βρίσκονται 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 8ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Επίσης από το πρωί επιχειρεί στο σημείο, ένα ελικόπτερο.

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Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε δασική έκταση, στο λόφο που εκτείνεται το μέτωπο στα βόρεια της Κρυσταλλοπηγής, σε απόσταση από τον οικιστικό οικισμό.

Ιδιαίτερη δυσκολία στην προσπάθεια κατάσβεσης προκαλεί το γεγονός ότι η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων.

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Στις 02:50 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με τις Αρχές, να ζητούν από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή, να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών, μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού.

 

 

 

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