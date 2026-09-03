Θεσσαλονίκη: Μπουρίνι μετέτρεψε τους δρόμους σε χειμάρρους – Δείτε βίντεο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σφοδρό μπουρίνι έπληξε το βράδυ της Τετάρτης (2/9) τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, σε αρκετές περιοχές της πόλης.

Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30, με ισχυρή βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, και μέσα σε λίγη ώρα, επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος της πόλης.

Δείτε βίντεο:

Η μεγάλη ποσότητα νερού που «έπεσε» σε σύντομο χρονικό διάστημα, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Σε αρκετά σημεία οι δρόμοι πλημμύρισαν, με τα νερά να δυσχεραίνουν την κίνηση των οχημάτων και να προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία. Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων, με κεντρικούς δρόμους να θυμίζουν ποτάμια.