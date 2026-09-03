Θεσσαλονίκη: Μπουρίνι μετέτρεψε τους δρόμους σε χειμάρρους – Δείτε βίντεο

Σφοδρό μπουρίνι έπληξε το βράδυ της Τετάρτης (2/9) τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, σε αρκετές περιοχές της πόλης.
Η κακοκαιρία εκδηλώθηκε περίπου στις 21:30, με ισχυρή βροχόπτωση και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, και μέσα σε λίγη ώρα, επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος της πόλης.
Δείτε βίντεο:
Η μεγάλη ποσότητα νερού που «έπεσε» σε σύντομο χρονικό διάστημα, δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
Σε αρκετά σημεία οι δρόμοι πλημμύρισαν, με τα νερά να δυσχεραίνουν την κίνηση των οχημάτων και να προκαλούν σημαντικές καθυστερήσεις.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη ήταν η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου η κυκλοφορία διεξαγόταν με δυσκολία. Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνουν την ένταση των φαινομένων, με κεντρικούς δρόμους να θυμίζουν ποτάμια.
Η αστάθεια του καιρού αναμένεται να συνεχιστεί και σήμερα, Πέμπτη (3/9), στη Θεσσαλονίκη, με τα φαινόμενα να επιμένουν κατά διαστήματα έως και το απόγευμα.
Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου.