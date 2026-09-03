Πέθανε ξαφνικά η 33χρονη ηθοποιός της Disney, Κάρλα Τζέφερι – Θλίψη για την πρωταγωνίστρια των ταινιών «Zombies»

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Θλίψη στις ΗΠΑ προκαλεί η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Κάρλα Τζέφερι, σε ηλικία μόλις 33 ετών, με την πρώην σταρ της Disney να αφήνει πίσω της μια πλούσια παρακαταθήκη στη νεανική ψυχαγωγία.

Η ηθοποιός, ευρέως γνωστή για τον ρόλο της ως «Bree» στο franchise ταινιών «Zombies», απεβίωσε την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε το πρακτορείο της μέσω Instagram.

Το πρακτορείο Alexanders Talent Management ανέφερε στην ανακοίνωσή του: «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες καθώς θρηνούμε την απώλεια της αγαπημένης μας Κάρλα Τζέφερι».

«Για περισσότερα από 20 χρόνια, η Κάρλα ήταν μέρος της οικογένειας της Alexanders Talent Management, και το να τη βλέπουμε να μεγαλώνει από ένα ταλαντούχο νεαρό κορίτσι στη όμορφη, ζωντανή γυναίκα και ηθοποιό που έγινε, ήταν ένα απίστευτο προνόμιο».

Το πρακτορείο σημείωσε ότι θα θυμάται «το χαμόγελο, το γέλιο της, το ταλέντο της και το όμορφο φως που κουβαλούσε όπου κι αν πήγαινε».

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Τα αίτια του θανάτου της Τζέφερι δεν έγιναν αμέσως γνωστά.

Καριέρα και εκπροσώπηση

Η ηθοποιός πρωταγωνίστησε στην ταινία «Zombies» το 2018 δίπλα στους Μάιλο Μάνχαϊμ (ως Zed), Μεγκ Ντόνελι (ως Addison), Τρέβορ Τόρτζμαν (ως Bucky) και Κάιλι Ράσελ (ως Eliza).

Εμφανίστηκε επίσης στο σίκουελ του 2020 καθώς και στην τρίτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2023.

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Σε μια ξεχωριστή συνέντευξή της στο «The Tokens Podcast» πέρυσι, η Τζέφερι άνοιξε την καρδιά της για την εκπροσώπηση και το γεγονός ότι ήταν το «συμβολικό μαύρο κορίτσι» στο σετ της Disney.

Σε μια εκ βαθέων κουβέντα με την παρουσιάστρια Τζοβόνι Σάμιουελς, η οποία είχε πρωταγωνιστήσει στα «All That» και «The Suite Life of Zack & Cody», δήλωσε: «Είμαι το συμβολικό μαύρο κορίτσι, και είμαι το εύσωμο μαύρο κορίτσι. Μπορώ να το δείξω αυτό όχι μόνο για όλα τα μαύρα κορίτσια μου, αλλά και για τα τσουπωτά, και αυτό είναι που ήθελα να προσπαθήσω να εκπροσωπήσω καθώς προχωρούσα».

Η Τζέφερι μίλησε με ενθουσιασμό για το ότι αποτελούσε παράδειγμα για άλλες γυναίκες, λέγοντας ότι λάμβανε πολλά σχόλια από θαυμαστές που έβλεπαν τον εαυτό τους σε εκείνη.

Θυμούμενη τη στιγμή που είδε κορίτσια ντυμένα ως «Bree», εξομολογήθηκε συγκινημένη: «Αυτό ειλικρινά με κάνει να θέλω να κλάψω, επειδή νομίζω ότι ποτέ δεν πίστευα ότι θα έβλεπα τον εαυτό μου ως έμπνευση για κάποιον».

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«Δεν έχει να κάνει με το πόσο μεγάλη είσαι και όλα αυτά, έχεις νέα μαύρα κορίτσια να σε κοιτάζουν με θαυμασμό. Εγώ απλά λέω, “Αυτό είναι που θέλω να συνεχίσω να κάνω”. Είμαι παραπάνω από ευτυχισμένη που καταφέρνω στην πραγματικότητα να είμαι μέρος αυτού και να βοηθάω αυτά τα κορίτσια», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Τζέφερι εμφανίστηκε στη μεγάλου μήκους ταινία «Puzzled» του 2020 και στις τηλεοπτικές σειρές «Southland», «Curb Your Enthusiasm» και «American Vandal».

Το 2024, δάνεισε τη φωνή της στον χαρακτήρα της Bree για τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Zombies: The Re-Animated Series».

Με πληροφορίες από: Page Six