Το ΕΒΕΑ στην 90ή ΔΕΘ: Ο οδικός χάρτης για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα με ορίζοντα το 2040

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στον οδικό χάρτη της ελληνικής οικονομίας με ορίζοντα το 2040 και στην ανάδειξη των κρίσιμων προτεραιοτήτων για την επιχειρηματικότητα εστιάζουν οι δράσεις και οι θεματικές συζητήσεις που διοργανώνει φέτος το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα επικεντρώνεται στους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και ανθεκτικότητας που αναδεικνύει σταθερά το ΕΒΕΑ μέσα από τις θεσμικές του παρεμβάσεις: διαμόρφωση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας στη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης εποχή και χάραξη μιας βιώσιμης επιχειρηματικής στρατηγικής με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, θεσμικοί φορείς, ακαδημαϊκοί και ηγέτες της αγοράς θα τοποθετηθούν σε μια σειρά από καίρια ζητήματα:

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου : Το πρόγραμμα ξεκινά με τους χαιρετισμούς του Προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννη Μπρατάκου, και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, με επίκεντρο το «Νέο παραγωγικό συμβόλαιο της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης». Ειδικό χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και την πράσινη μετάβαση. Ακολουθούν παρεμβάσεις για τη φορολογική σταθερότητα, την επιχειρηματική στρατηγική για την Ελλάδα του 2040, τις τεχνικές δεξιότητες και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στις ΜμΕ.

: Το πρόγραμμα ξεκινά με τους χαιρετισμούς του Προέδρου του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννη Μπρατάκου, και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, με επίκεντρο το «Νέο παραγωγικό συμβόλαιο της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης». Ειδικό χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και την πράσινη μετάβαση. Ακολουθούν παρεμβάσεις για τη φορολογική σταθερότητα, την επιχειρηματική στρατηγική για την Ελλάδα του 2040, τις τεχνικές δεξιότητες και την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στις ΜμΕ. Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου: Οι θεματικές επικεντρώνονται στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τις αρχές ESG και τη συμπερίληψη, την ενίσχυση των εξαγωγών και της μεταποίησης, το διεθνές branding της αγροδιατροφής, καθώς και στις συνέργειες μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και νεοφυών σχημάτων (startups).

Στο πλαίσιο των διεθνών και θεσμικών του πρωτοβουλιών, το ΕΒΕΑ θα προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε., ενώ παράλληλα συνδιοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Περίπτερο της Ιαπωνίας —τιμώμενης χώρας της φετινής διοργάνωσης και μιας από τις ισχυρότερες οικονομίες παγκοσμίως— με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης και των προοπτικών των ελληνικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά.

Το περίπτερο του ΕΒΕΑ βρίσκεται στον υπαίθριο χώρο C08, stand 06.

Επιπλέον το ΕΒΕΑ, όπως κάθε χρόνο, ενισχύει έμπρακτα την καινοτομία και την επιχειρηματική δικτύωση: 13 νεοφυείς επιχειρηματικές ομάδες/ επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από τη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α. του Ε.Β.Ε.Α. θα βρίσκονται στο περίπτερο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ 12 επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου θα προβάλλονται στο περίπτερο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ).

Δείτε ΕΔΩ το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων του ΕΒΕΑ στη ΔΕΘ 2026.