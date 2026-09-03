Πατάτα: Σε ποια είδη και γιατί αναμένεται να αυξηθούν οι τιμές μετά τις 20 Σεπτεμβρίου

Εντός του τρέχοντος μήνα, αναμένεται να αυξηθεί η μέση πανελλαδική τιμή πώλησης της πατάτας της Νάξου σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά και σε λαϊκές αγορές, καθώς προβλέπεται να «εξαφανιστεί» από την αγορά.

Της Κατερίνας Φεσσά

Όπως τονίζει, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Νάξου, Δημήτρης Καπούνης μιλώντας στο enikonomia,gr, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τιμοληψίας, η πατάτα της Νάξου πωλείται στα σούπερ μάρκετ από 1,25 ευρώ το κιλό έως και 1,62 ευρώ το κιλό σε πανελλαδικό επίπεδο και μετά τις 20 Σεπτεμβρίου 2026 προβλέπεται να κινηθεί από 1,80 ευρώ έως και 2,10 ευρώ το κιλό.

Αλλά και στις λαϊκές αγορές της χώρας αναμένεται να ανέβει η τιμή της πατάτας της Νάξου στο 1,20 ευρώ το κιλό από περίπου 1 ευρώ το κιλό που πωλείται σήμερα, συμπληρώνει.

Εξηγεί πως αυτό προβλέπεται να συμβεί, λόγω του ότι η πατάτα της Νάξου δεν θα υπάρχει στην αγορά από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο, ωστόσο θα υπάρξουν άλλους είδους πατάτες, συμπληρώνει.

Οι ελλείψεις

Αναφέρει όμως και τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν ελλείψεις στην πατάτα της Νάξου. Αυτοί σύμφωνα με τον Καπούνη είναι οι εξής:

Πολλοί έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμα,

Η λειψυδρία στο νησί

Το πολύ υψηλό κόστος του πετρελαίου, του ρεύματος, των φαρμάκων και των λιπασμάτων.

«Βλέπουμε να σαπίζει η πατάτα κάποιων περιοχών της Ελλάδας όπως στο Νευροκόπι .Στο Νευροκόπι πέταξαν 10 χιλιάδες τόνους πατάτας. Και αυτό επειδή υπάρχουν άλλες πατάτες φθηνότερες στην αγορά που δεν μπορεί να τις ανταγωνιστεί η ελληνική πατάτα» υπογραμμίζει μεταξύ άλλων.

Πατάτες: Ποια είναι η εικόνα για τις τιμές σε άλλα είδη

Ακόμη ο κ. Καπούνης αναφέρει πως, οι μέσες τιμές σε διάφορα είδη πατάτας έχουν μειωθεί περίπου κατά 15% φέτος σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και παραθέτει κάποια σχετικά παραδείγματα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τιμοληψιών:

Πατάτα Κύπρου : Σήμερα πωλείται από 1,10 ευρώ έως και 1,42 ευρώ το κιλό σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ πέρυσι κόστιζε μεταξύ 1,78 ευρώ με 1,80 ευρώ το κιλό.

: Σήμερα πωλείται από 1,10 ευρώ έως και 1,42 ευρώ το κιλό σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ πέρυσι κόστιζε μεταξύ 1,78 ευρώ με 1,80 ευρώ το κιλό. Πατάτα Ηλείας: Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή πώλησης της κινείται από 0,84 ευρώ έως και 0,86 ευρώ το κιλό.

Σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή πώλησης της κινείται από 0,84 ευρώ έως και 0,86 ευρώ το κιλό. Πατάτα Νευροκοπίου : Σήμερα κοστίζει από 1,09 ευρώ έως 1,55 ευρώ το κιλό σε πανελλαδικό επίπεδο

Σήμερα κοστίζει από 1,09 ευρώ έως 1,55 ευρώ το κιλό σε πανελλαδικό επίπεδο Ελληνική πατάτα: Σήμερα στο ράφι των σούπερ μάρκετ πωλείται από 0,82 ευρώ έως και 1,15 ευρώ και από 1,42 ευρώ έως και 1,65 ευρώ το κιλό.

Οι μειώσεις αυτές οφείλονται στο ότι υπάρχει αμφιβόλω ποιότητας πατάτας στην αγορά και στη λειψυδρία, υπογραμμίζει.

Και προσθέτει πως «υπάρχει μεγάλη ποσότητα εισαγόμενης πατάτας στην αγορά και αυτό κρατά σε χαμηλά επίπεδα τις τιμές. Μαϊμουδεύονται πατάτες στα συσκευαστήρια.. γίνονται νοθείες και ο καταναλωτής δεν το αντιλαμβάνεται» .

Ποια άλλα είδη θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τον πρόεδρο ΕΑΣ Νάξου, με την ανατίμηση της πατάτας της Νάξου αναμένεται να επηρεαστούν και οι τιμές σε άλλα είδη πατάτας όπως αυτής της Κύπρου.

Εάν για παράδειγμα, η τιμή της πατάτας της Νάξου αυξηθεί κατά 0,20 ευρώ, τότε μπορεί να ανέβει είτε κατά 0,15 ευρώ είτε κατά 0,25 ευρώ και η τιμή της πατάτας της Κύπρου, συμπληρώνει.