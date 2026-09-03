Axios: Μυστική συνάντηση ΗΠΑ – ΗΑΕ στη Σαρδηνία για τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν – To απόρρητο τετ-α-τετ του Γουίτκοφ

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Η Ουάσινγκτον και το Αμπού Ντάμπι συντονίζουν τις επόμενες κινήσεις τους για την πλήρη απομόνωση της Τεχεράνης, με φόντο την προσπάθεια επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν.

Όπως αποκαλύπτει το Axios, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, είχε μια μυστική αλλά καθοριστική συνάντηση στη Σαρδηνία με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η συνάντηση στη Σαρδηνία

Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας των ΗΑΕ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με το Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Axios και έχουν γνώση της συνάντησης.

Οι συνομιλίες, οι οποίες δεν ανακοινώθηκαν από τον Λευκό Οίκο και δεν είχαν δημοσιευθεί μέχρι τώρα, πραγματοποιήθηκαν εν μέσω της αμερικανικής προσπάθειας υπό τη διοίκηση Τραμπ να ανοίξει ξανά το Ορμούζ, πνίγοντας παράλληλα το Ιράν οικονομικά.

Ο Γουίτκοφ συναντήθηκε με τον σεΐχη Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν στο μεσογειακό νησί της Σαρδηνίας.

Τα ΗΑΕ αποτελούν τον βασικό εταίρο στην επιχείρηση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για το άνοιγμα και τη συνοδεία πετρελαιοφόρων μέσω των Στενών. Είναι επίσης αιχμή του δόρατος για την επιτυχία της αμερικανικής εκστρατείας οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν.

Ο αλ Ναχιάν είναι μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες των ΗΑΕ. Είναι αδελφός του προέδρου Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της χώρας, αναπληρωτής ηγέτης του Αμπού Ντάμπι και επιβλέπει τα τεράστια επενδυτικά και τεχνολογικά συμφέροντα των Εμιράτων.

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν αντάλλαξαν ιδέες για τα επόμενα βήματα στην ιρανική κρίση και συζήτησαν άλλα ζητήματα, σύμφωνα με τις πηγές. Ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Η επιχείρηση «Economic Outcast» και οι κυρώσεις

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Economic Outcast» — μια δέσμευση για την επιβολή εξοντωτικών κυρώσεων σε χώρες και οντότητες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη.

Ο Μπέσεντ μίλησε με τον αλ Ναχιάν πριν από την ανακοίνωση, σύμφωνα με πηγή που γνώριζε για τη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους.

Την ημέρα της συνάντησης του Γουίτκοφ με τον αλ Ναχιάν, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κινήθηκε για να αποκόψει τα υποκαταστήματα της αιγυπτιακής Banque Misr στα ΗΑΕ από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω των συναλλαγών της με το Ιράν.

Η προτεινόμενη ενέργεια θα μπλοκάρει τις συναλλαγές της τράπεζας σε δολάρια. Η κεντρική τράπεζα των ΗΑΕ δήλωσε ότι θα διενεργήσει «επείγουσα εξέταση» των συναλλαγών που είχε το υποκατάστημα της αιγυπτιακής τράπεζας με το Ιράν.

Το παρασκήνιο της οριστικής ρήξης των ΗΑΕ με το Ιράν

Λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση των κυρώσεων από τη διοίκηση Τραμπ, τα ΗΑΕ αποφάσισαν να διακόψουν κάθε εμπόριο, εμπορική ανταλλαγή και χρηματοπιστωτική συναλλαγή με το Ιράν.

Επιπλέον, επρόκειτο για μια δραματική κίνηση, καθώς τα ΗΑΕ, κυρίως το Ντουμπάι, λειτουργούσαν ως μείζων εμπορικός κόμβος και κέντρο επανεξαγωγών για το Ιράν. Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών το 2024 είχε φτάσει τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δεύτερη πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι αξιωματούχοι των Εμιράτων είπαν στη διοίκηση Τραμπ ότι οποιαδήποτε εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις βασικές χώρες που συναλλάσσονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, προκειμένου να είναι αποτελεσματική.

Οι επικείμενες δευτερογενείς κυρώσεις της διοίκησης Τραμπ κατά του Ιράν αποτέλεσαν παράγοντα στην απόφαση των ΗΑΕ, αλλά δεν ήταν ο κύριος λόγος, σύμφωνα με δύο πηγές.

Στις 11 Αυγούστου, ιρανική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Αμπού Ντάμπι για χαμηλών τόνων διπλωματικές συνομιλίες με αξιωματούχους των Εμιράτων.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, οι Ιρανοί δήλωσαν ότι ήθελαν αποκλιμάκωση και βελτίωση των σχέσεων — αφού το Ιράν είχε εκτοξεύσει χιλιάδες πυραύλους και drones κατά των ΗΑΕ κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Οι Ιρανοί ζήτησαν μάλιστα από τα ΗΑΕ βοήθεια για την εξασφάλιση τροφίμων και φαρμάκων και προέτρεψαν τους Εμιρατινούς να μην συνεργαστούν με τις αμερικανικές κυρώσεις — ένα αίτημα που απορρίφθηκε αμέσως.

Ωστόσο, τις αμέσως επόμενες ημέρες, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ενέτειναν τις επιθέσεις τους σε δεξαμενόπλοια της εθνικής εταιρείας πετρελαίου των ΗΑΕ που επιχειρούσαν να διέλθουν από το Ορμούζ.

Οι Εμιρατινοί οργίστηκαν και αποφάσισαν να αναστείλουν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα με το Ιράν.

Παγκόσμιο τελεσίγραφο Ρούμπιο

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα σε όλες τις αμερικανικές πρεσβείες ανά τον κόσμο να αποστείλουν επίσημη διπλωματική διακοίνωση για την επιχείρηση «Economic Outcast» στο ανώτατο επίπεδο των κυβερνήσεων υποδοχής τους, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Στις αμερικανικές πρεσβείες δόθηκε η οδηγία να απαιτήσουν από τις χώρες να διακόψουν «άμεσα και συστηματικά» κάθε εμπόριο με το Ιράν και να εντοπίσουν παράνομες ιρανικές επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Η αμερικανική διακοίνωση υπογράμμιζε ότι χώρες, εταιρείες και ιδιώτες που συνεχίζουν να κάνουν επιχειρήσεις με το Ιράν κινδυνεύουν να υποστούν κυρώσεις και να αποσυνδεθούν από το σύστημα του δολαρίου, δήλωσαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι εστάλη ειδικό μήνυμα στις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές στο Αμπού Ντάμπι, το Μουσκάτ, το Χονγκ Κονγκ, τη Ντόχα, το Λονδίνο, το Βερολίνο και σε αρκετές πρωτεύουσες της Κεντρικής Ασίας.

Η οδηγία τους έδινε εντολή να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις υποδοχής να κλείσουν όλα τα υποκαταστήματα των ιρανικών τραπεζών Melli και Saderat που συνδέονται με τους IRGC.

Τέλος, η διοίκηση Τραμπ εργάζεται για τη συγκρότηση μιας διαϋπηρεσιακής ειδικής ομάδας για τον συντονισμό της εφαρμογής και της επιβολής της εκστρατείας οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν, πρόσθεσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.