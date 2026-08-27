Μπαγκεΐ: «Καθαρή παρωδία» το αμερικανικό σχέδιο για οικονομική απομόνωση της χώρας

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«Καθαρή παρωδία» χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν το αμερικανικό σχέδιο για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στη χώρα, απορρίπτοντας την πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον.

Η αντίδραση της Τεχεράνης αφορά την αποκαλούμενη «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας», μέσω της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να περιορίσουν τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές του Ιράν και να εντείνουν την οικονομική απομόνωσή του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, υποστήριξε ότι η αμερικανική πολιτική στερείται ουσιαστικού περιεχομένου, καθώς, όπως ανέφερε, ανακοινώνονται κυρώσεις οι οποίες βρίσκονταν ήδη σε ισχύ.

Ο Μπαγκεΐ επέκρινε παράλληλα την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να παρουσιάσει ως αποτελεσματικό έναν διεθνή συνασπισμό κατά του Ιράν, επικαλούμενος ειδικότερα τον ρόλο του Μπαχρέιν.

«Στρέφονται στο Μπαχρέιν, μια χώρα χωρίς ουσιαστικά καμία σημαντική οικονομική ανταλλαγή με το Ιράν, για να αποδείξουν ότι ο “συνασπισμός” τους λειτουργεί», δήλωσε.

Η ιρανική αντίδραση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι είχε συνομιλία με τον υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν, Σεΐχη Σαλμάν μπιν Χαλίφα Αλ Χαλίφα.

Όπως ανέφερε ο Μπέσεντ, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διατήρηση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, στο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας για την ενίσχυση των κυρώσεων και τον περιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων της Τεχεράνης.

Πηγή: Al Jazeera