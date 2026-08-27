Συρία: Ισραηλινά πυρά από τα Υψίπεδα του Γκολάν προς την Μπέιτ Τζιν

Τρία πυρά πυροβολικού εξαπέλυσαν ισραηλινές δυνάμεις κοντά στην πόλη Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Jazeera.
Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του δικτύου στη συριακή πρωτεύουσα, Αμρ αλ-Χαλάμπι, οι οβίδες εκτοξεύθηκαν από τα Υψίπεδα του Γκολάν, με στόχο περιοχή γύρω από στρατηγικής σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη.
Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν τον συγκεκριμένο λόφο ως βάση για επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μπέιτ Τζιν.
🇸🇾🇮🇱- IDF forces are withdrawing to the outskirts of Beit Jinn, Syria after two hours of clashes, airstrikes are still ongoing.#Syria #Israel #IDF https://t.co/ZnxX7Sxhpa
— Global War Report. (@GlobeWarReport) November 28, 2025