Συρία: Ισραηλινά πυρά από τα Υψίπεδα του Γκολάν προς την Μπέιτ Τζιν

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Τρία πυρά πυροβολικού εξαπέλυσαν ισραηλινές δυνάμεις κοντά στην πόλη Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Jazeera.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του δικτύου στη συριακή πρωτεύουσα, Αμρ αλ-Χαλάμπι, οι οβίδες εκτοξεύθηκαν από τα Υψίπεδα του Γκολάν, με στόχο περιοχή γύρω από στρατηγικής σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν τον συγκεκριμένο λόφο ως βάση για επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μπέιτ Τζιν.