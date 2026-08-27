Συρία: Ισραηλινά πυρά από τα Υψίπεδα του Γκολάν προς την Μπέιτ Τζιν

Ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τρία πυρά πυροβολικού από τα Υψίπεδα του Γκολάν προς την περιοχή της Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, στοχεύοντας στρατηγικής σημασίας λόφο, σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera. Ο ανταποκριτής του δικτύου στη συριακή πρωτεύουσα, Αμρ αλ-Χαλάμπι, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος λόφος έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν ως βάση για ισραηλινές επιχειρήσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρία πυρά πυροβολικού εξαπέλυσαν ισραηλινές δυνάμεις κοντά στην πόλη Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Jazeera.
  • Οι οβίδες εκτοξεύθηκαν από τα Υψίπεδα του Γκολάν, με στόχο περιοχή γύρω από στρατηγικής σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη.
  • Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν τον συγκεκριμένο λόφο ως βάση για επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μπέιτ Τζιν.

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Τρία πυρά πυροβολικού εξαπέλυσαν ισραηλινές δυνάμεις κοντά στην πόλη Μπέιτ Τζιν, νοτιοδυτικά της Δαμασκού, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Al Jazeera.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του δικτύου στη συριακή πρωτεύουσα, Αμρ αλ-Χαλάμπι, οι οβίδες εκτοξεύθηκαν από τα Υψίπεδα του Γκολάν, με στόχο περιοχή γύρω από στρατηγικής σημασίας λόφο που δεσπόζει πάνω από την πόλη.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν τον συγκεκριμένο λόφο ως βάση για επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μπέιτ Τζιν.

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