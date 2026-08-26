Κατάρ: Στην Τεχεράνη ο πρωθυπουργός για συνομιλίες με το Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση της έντασης

Στην Τεχεράνη μεταβαίνει αύριο, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τη δημιουργία συνθηκών για την επανέναρξη του διαλόγου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, στις συνομιλίες αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και η ανάγκη επιστροφής στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.

Το Κατάρ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της περιφερειακής κρίσης.