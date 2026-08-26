Κατάρ: Στην Τεχεράνη ο πρωθυπουργός για συνομιλίες με το Ιράν – Στο επίκεντρο η αποκλιμάκωση της έντασης

Ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ μεταβαίνει στην Τεχεράνη για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, με κύριο στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και την επανέναρξη του διαλόγου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί και το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς το Κατάρ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Κατάρ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Τεχεράνη μεταβαίνει αύριο, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τη δημιουργία συνθηκών για την επανέναρξη του διαλόγου.
  • Στις συνομιλίες αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και η ανάγκη επιστροφής στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.
  • Το Κατάρ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της περιφερειακής κρίσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στην Τεχεράνη μεταβαίνει αύριο, Πέμπτη, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, για συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τη δημιουργία συνθηκών για την επανέναρξη του διαλόγου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, στις συνομιλίες αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς και η ανάγκη επιστροφής στην κατάσταση που επικρατούσε πριν από τις 28 Φεβρουαρίου.

Το Κατάρ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και την αποκλιμάκωση της περιφερειακής κρίσης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ