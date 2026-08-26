Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 5,1 Ρίχτερ δύο εβδομάδες μετά τον φονικό σεισμό της 10ης Αυγούστου

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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Κολομβία, μόλις δύο εβδομάδες μετά τον φονικό σεισμό που έπληξε τη χώρα στις 10 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας, ο σεισμός καταγράφηκε στις 11:45 το πρωί τοπική ώρα, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται περίπου επτά χιλιόμετρα από τον δήμο Λος Σάντος, στην περιφέρεια Σανταντέρ, σύμφωνα με το RPP.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 140 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές

Μέχρι στιγμής, οι κολομβιανές Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει θύματα ή υλικές ζημιές από τη νέα σεισμική δόνηση.

Πρόκειται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα μετά τον μεγάλο σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) κατέγραψε επίσης τη δόνηση, ωστόσο έδωσε ελαφρώς χαμηλότερο μέγεθος, 4,9 βαθμών.

Δύο εβδομάδες μετά τον καταστροφικό σεισμό

Η νέα δόνηση σημειώθηκε ενώ η Κολομβία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του ισχυρού σεισμού της 10ης Αυγούστου, ο οποίος είχε προκαλέσει ανθρώπινες απώλειες και εκτεταμένες ζημιές.

Η χρονική εγγύτητα των δύο σεισμών έχει εντείνει την ανησυχία των κατοίκων, αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι η νέα δόνηση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα.