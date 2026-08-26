Νεπάλ: «Ο χείμαρρος πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις και γέφυρες – Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς» περιγράφει Έλληνας που ζει στη χώρα

Έλληνας κάτοικος της Ποκάρα περιέγραψε τις εικόνες αποκάλυψης από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου χείμαρρος παρέσυρε χωριά, πόλεις και γέφυρες

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Διεθνή Νέα

Νεπάλ, Έλληνας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έλληνας κάτοικος της Ποκάρα περιγράφει τις εικόνες αποκάλυψης από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, τονίζοντας πως «έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν εκατομμύρια τόνοι νερού», παίρνοντας παραμάζωμα χωριά, πόλεις και γέφυρες.
  • Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, ο μοναδικός μόνιμος Έλληνας στη χώρα, ανέφερε πως στο Νεπάλ «μιλούν για χιλιάδες νεκρούς» μετά την πρωτοφανή καταστροφή.
  • Ο κ. Γιαννόπουλος επικοινώνησε με την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί και ενημερώθηκε ότι «δεν υπάρχει Έλληνας στη λίστα των αγνοουμένων».

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Για τις εικόνες αποκάλυψης που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου απο τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, μίλησε Έλληνας κάτοικος της πόλης Ποκάρα.

Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, μιλώντας στον ALPHA, ανέφερε πώς στο Νεπάλ κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει Έλληνας στην λίστα αγνοουμένων, όπως ενημερώθηκε από την ελληνική πρεσβεία.

«Αυτό που έγινε στο Νεπάλ ήταν φοβερό» είπε αρχικά ο κ. Γιαννόπουλος, και συνέχισε: «Το πρωί στις 9 έσπασε ένα φράγμα και έφυγαν εκατομμύρια τόνοι νερού, κατέβηκε ένας χείμαρρος και πήρε παραμάζωμα χωριά, πόλεις, γέφυρες. Έγινε τεράστια καταστροφή και τώρα μόλις έχει ηρεμήσει».

«Εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς» τόνισε. «Είναι η εποχή των Μουσώνων αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι» συμπλήρωσε.

«Είμαι ο μόνος μόνιμος Έλληνας στο Νεπάλ. Επικοινώνησα με την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί. Δεν υπάρχει Έλληνας στη λίστα των αγνοουμένων» πρόσθεσε.

 

 

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