Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεύτερος ο «Greek Freak» στη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ

Ο Ντιρκ Νοβίτσκι βρίσκεται στην κορυφή της ανανεωμένης κατάταξης του HoopsHype με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολουθεί στη δεύτερη θέση. Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Νίκος Γκάλης και Βασίλης Σπανούλης, ενώ σημαντικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ βρίσκονται εκτός πρώτης δεκάδας.

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Αθλητισμός

Γιάννης Αντετοκούνμπο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το HoopsHype δημοσίευσε την ανανεωμένη λίστα του με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ, κατατάσσοντας τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δεύτερη θέση, πίσω από τον Ντιρκ Νοβίτσκι.
  • Το HoopsHype αναφέρει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, «έχει την ευκαιρία να θεωρηθεί το κορυφαίο ξένο ταλέντο στην ιστορία του NBA όταν αποσυρθεί από τη δράση».
  • Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο Νίκος Γκάλης (45ος) και ο Βασίλης Σπανούλης (50ός), ενώ ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα (33ος) είναι ο υψηλότερα καταταγμένος παίκτης που δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το HoopsHype δημοσίευσε την ανανεωμένη λίστα του με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ, κατατάσσοντας τον Ντιρκ Νοβίτσκι στην πρώτη θέση και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αμέσως πίσω του.

Η κατάταξη περιλαμβάνει παίκτες που άφησαν το αποτύπωμά τους τόσο στο NBA όσο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ενώ αρκετές από τις επιλογές και τις θέσεις τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Νίκολα Γιόκιτς συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, ενώ ακολουθούν ο Πάου Γκασόλ και ο Τόνι Πάρκερ.

Η αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το HoopsHype τοποθέτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δεύτερη θέση και, αναφερόμενο στην πορεία και στις προοπτικές του, έγραψε: «Είναι δεύτερος, ήδη στα 31 του χρόνια, και έχει την ευκαιρία να θεωρηθεί το κορυφαίο ξένο ταλέντο στην ιστορία του NBA όταν αποσυρθεί από τη δράση. Όλα αυτά για έναν παίκτη που δεν είχε καν ελληνική υπηκοότητα όταν μεγάλωνε».

Στην πρώτη δεκάδα δεν βρίσκονται ο Άρβιντας Σαμπόνις, ο Βλάντε Ντίβατς και ο Τόνι Κούκοτς, τρεις από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος βρίσκεται στην 33η θέση και αποτελεί τον υψηλότερα καταταγμένο παίκτη της λίστας που δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA.

Από ελληνικής πλευράς, εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στη λίστα βρίσκονται ακόμη ο Νίκος Γκάλης, στην 45η θέση, και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος καταλαμβάνει την 50ή.

Οι 50 κορυφαίοι Ευρωπαίοι στην ιστορία του μπάσκετ

  1. Ντιρκ Νοβίτσκι
  2. Γιάννης Αντετοκούνμπο
  3. Νίκολα Γιόκιτς
  4. Πάου Γκασόλ
  5. Τόνι Πάρκερ
  6. Λούκα Ντόντσιτς
  7. Ρουντί Γκομπέρ
  8. Μαρκ Γκασόλ
  9. Ντράζεν Πέτροβιτς
  10. Πέτζα Στογιάκοβιτς
  11. Άρβιντας Σαμπόνις
  12. Ντέτλεφ Σρεμπφ
  13. Βλάντε Ντίβατς
  14. Τόνι Κούκοτς
  15. Νίκολα Βούτσεβιτς
  16. Ντομάντας Σαμπόνις
  17. Τζόακιμ Νόα
  18. Αντρέι Κιριλένκο
  19. Ρικ Σμιτς
  20. Γκόραν Ντράγκιτς
  21. Ζιντρούνας Ιλγκάουσκας
  22. Ρίκι Ρούμπιο
  23. Κρίσταπς Πορζίνγκις
  24. Ντίνο Ράτζα
  25. Ντανίλο Γκαλινάρι
  26. Νικ Μπατούμ
  27. Ντένις Σρούντερ
  28. Σαρούνας Μαρτσουλιόνις
  29. Γιόνας Βαλαντσιούνας
  30. Χινταγέτ Τούρκογλου
  31. Βικτόρ Γουεμπανιαμά
  32. Μεχμέτ Οκούρ
  33. Ντέγιαν Μποντιρόγκα
  34. Χοσέ Καλδερόν
  35. Κλιντ Καπέλα
  36. Λάουρι Μάρκανεν
  37. Χουάν Κάρλος Ναβάρο
  38. Μπορίς Ντιό
  39. Όου Τζι Ανουνόμπι
  40. Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς
  41. Άλπερεν Σενγκούν
  42. Εβάν Φουρνιέ
  43. Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς
  44. Μάρτσιν Γκόρτατ
  45. Νίκος Γκάλης
  46. Ίβιτσα Ζούμπατς
  47. Ντένι Άβντιγια
  48. Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς
  49. Σουέν Νέιτερ
  50. Βασίλης Σπανούλης
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