Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεύτερος ο «Greek Freak» στη λίστα με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ

Το HoopsHype δημοσίευσε την ανανεωμένη λίστα του με τους 50 κορυφαίους Ευρωπαίους στην ιστορία του μπάσκετ, κατατάσσοντας τον Ντιρκ Νοβίτσκι στην πρώτη θέση και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αμέσως πίσω του.

Η κατάταξη περιλαμβάνει παίκτες που άφησαν το αποτύπωμά τους τόσο στο NBA όσο και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ενώ αρκετές από τις επιλογές και τις θέσεις τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Νίκολα Γιόκιτς συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, ενώ ακολουθούν ο Πάου Γκασόλ και ο Τόνι Πάρκερ.

Η αναφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Το HoopsHype τοποθέτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στη δεύτερη θέση και, αναφερόμενο στην πορεία και στις προοπτικές του, έγραψε: «Είναι δεύτερος, ήδη στα 31 του χρόνια, και έχει την ευκαιρία να θεωρηθεί το κορυφαίο ξένο ταλέντο στην ιστορία του NBA όταν αποσυρθεί από τη δράση. Όλα αυτά για έναν παίκτη που δεν είχε καν ελληνική υπηκοότητα όταν μεγάλωνε».

Στην πρώτη δεκάδα δεν βρίσκονται ο Άρβιντας Σαμπόνις, ο Βλάντε Ντίβατς και ο Τόνι Κούκοτς, τρεις από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στον Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος βρίσκεται στην 33η θέση και αποτελεί τον υψηλότερα καταταγμένο παίκτη της λίστας που δεν αγωνίστηκε ποτέ στο NBA.

Από ελληνικής πλευράς, εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στη λίστα βρίσκονται ακόμη ο Νίκος Γκάλης, στην 45η θέση, και ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος καταλαμβάνει την 50ή.

Οι 50 κορυφαίοι Ευρωπαίοι στην ιστορία του μπάσκετ