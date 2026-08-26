Συγκινεί ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για την απώλεια της σκυλίτσας του: «Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια…»

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram την Τετάρτη 26 Αυγούστου, για την απώλεια της σκυλίτσας του, Ζάννη. 

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Lifestyle

Μιχάλης Χατζηγιάννης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης συγκίνησε με την ανάρτησή του στο Instagram, όπου «αποχαιρέτησε» τη σκυλίτσα του, Ζάννη, που έφυγε από τη ζωή.
  • Ο αγαπημένος ερμηνευτής ανέφερε ότι «Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες».
  • Στην ανάρτησή του, ο καλλιτέχνης χαρακτήρισε τη Ζάννη «το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Τετάρτη 26 Αυγούστου ο Μιχάλης Χατζηγιάννης πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, για την σκυλίτσα του που έφυγε από τη ζωή. Ο αγαπημένος ερμηνευτής ανέφερε στη δημοσίευσή του, μεταξύ άλλων, ότι: «Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες».

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στην ανάρτησή του, μοιράστηκε διάφορες φωτογραφίες από τη ζωή του με την σκυλίτσα του. Ο καλλιτέχνης μέσα από του μήνυμά του μίλησε για αυτά που του έμαθε η Ζάννη του, την οποία χαρακτήρισε «το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή». 

Συγκεκριμένα, στη λεζάντα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έγραψε: «Ζάννη μου, ήσουν το ωραιότερο δώρο που μου έκανε η ζωή. Όταν σε βρήκαμε, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσα θα μας χάριζες, πόσα θα μας μάθαινες. Για τη δύναμη της ψυχής, την αγάπη χωρίς όρους, την αφοσίωση. Για το πώς συνεχίζεις να χαίρεσαι τη ζωή ακόμη κι όταν η ζωή δεν σου τα έχει χαρίσει όλα.

Την ημέρα που έφυγες, σε φιλήσαμε με δάκρυα στο πρόσωπο, σε κρατήσαμε σφιχτά στην αγκαλιά μας κι έκλεισες τα μάτια για πάντα… Πέταξες ψηλά, σ’ εκείνα τα μέρη που οι ψυχές των αγαπημένων ζουν αιώνια. Σήμερα, η σκέψη μου είναι πιο πολύ από ποτέ κοντά σου, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όλα όσα μας έδωσες. Ξεκουράσου, όμορφή μου. Μου λείπεις, άγγελέ μου». 

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