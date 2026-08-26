Σέρρες: Ένοχοι οι 23 κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στη δομή της Σιντικής – Ποινές έως 26 μήνες

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους και τους 23 κατηγορουμένους για τα επεισόδια στη δομή της Σιντικής στις 22 Αυγούστου και επέβαλε ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στα επεισόδια, ενώ οι αστυνομικοί περιέγραψαν εκτεταμένες ζημιές και μαζική απόδραση κρατουμένων.

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Κοινωνία

Κατηγορούμενοι για τα επεισόδια στη δομή της Σιντικής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένοχοι για στάση κρατουμένων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόδραση κρίθηκαν οι 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια στη δομή αιτούντων άσυλο στη Σιντική. Το δικαστήριο επέβαλε ποινές φυλάκισης από 25 έως 26 μήνες, οι οποίες θα εκτιθούν άμεσα.
  • Παρά την εισαγγελική πρόταση για αθώωση σε δύο κατηγορίες, το δικαστήριο έκρινε τελικά και τους 23 κατηγορουμένους ένοχους για όλες τις πράξεις που τους αποδίδονταν.
  • Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους, ενώ η πρώην βουλευτής Αφροδίτη Σταμπουλή χαρακτήρισε τις συνθήκες διαβίωσης στη δομή «απάνθρωπες», υποστηρίζοντας ότι η αντίδραση των κρατουμένων ήταν δικαιολογημένη.

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Ένοχοι για στάση κρατουμένων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόδραση, τετελεσμένη ή σε απόπειρα, κρίθηκαν οι 23 κατηγορούμενοι για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το Σάββατο 22 Αυγούστου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο στη Σιντική.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 25 μηνών στους τρεις κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι για απόπειρα απόδρασης και ποινή φυλάκισης 26 μηνών στους υπόλοιπους 20, οι οποίοι απέδρασαν από τη δομή και κρίθηκαν ότι συμμετείχαν στα επεισόδια. Η έφεση δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου, οι καταδικασθέντες θα εκτίσουν άμεσα τις ποινές τους.

Η πρόταση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας είχε προτείνει την αθώωση των κατηγορουμένων για τη στάση κρατουμένων και τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας, επικαλούμενη έλλειψη ταυτοποίησης ως προς τις συγκεκριμένες πράξεις.

Αντίθετα, είχε εισηγηθεί την ενοχή τους για την απόπειρα απόδρασης και την απόδραση, προτείνοντας παράλληλα να αναγνωριστούν ως ελαφρυντική περίσταση οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη δομή.

Τι κατέθεσαν οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία το βράδυ του Σαββάτου περιέγραψαν ενώπιον του δικαστηρίου μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Όπως κατέθεσαν, κρατούμενοι στη δομή άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες προς το μέρος τους, ενώ έριξαν την εσωτερική και την εξωτερική περίφραξη και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις και σε υπηρεσιακό όχημα.

Κατά τις ίδιες καταθέσεις, περίπου 40 άτομα κατάφεραν να διαφύγουν από τη δομή. Τρεις από τους κατηγορουμένους συνελήφθησαν άμεσα, πριν προλάβουν να απομακρυνθούν.

Τι υποστήριξαν οι κατηγορούμενοι

Οι 23 συλληφθέντες αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στα επεισόδια. Στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι, όταν άρχισε η ένταση, βρίσκονταν στις πτέρυγές τους, μακριά από το σημείο όπου εκτυλίσσονταν τα επεισόδια.

Όπως ανέφεραν, άκουσαν φωνές και κρότους, «σαν να πέφτουν βόμβες», βγήκαν έξω και είδαν καπνούς. Όταν διαπίστωσαν ότι η περίφραξη είχε πέσει, αποφάσισαν να βγουν από τη δομή.

Ένας από τους κατηγορουμένους, όταν ρωτήθηκε από τον πρόεδρο του δικαστηρίου γιατί αποφάσισε να φύγει, απάντησε ότι «είναι σαν ένα πουλί που είναι σε κλουβί και βλέπει ανοιχτό το πορτάκι».

Ορισμένοι από τους κατηγορουμένους ανέφεραν επίσης ότι ήρθαν στην Ελλάδα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειές τους και ότι επιθυμούν να εργαστούν νόμιμα στη χώρα.

Ως μάρτυρας υπεράσπισης κατέθεσε η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αφροδίτη Σταμπουλή, η οποία αναφέρθηκε στις συνθήκες διαβίωσης στη δομή της Σιντικής.

Η ίδια τις χαρακτήρισε «απάνθρωπες», περιέγραψε την εμπειρία της από επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει στη δομή και υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι η αντίδραση των κρατουμένων ήταν δικαιολογημένη.

Παρά την εισαγγελική πρόταση για απαλλαγή από δύο από τις κατηγορίες, το δικαστήριο έκρινε τελικά και τους 23 κατηγορουμένους ένοχους για τις πράξεις που τους αποδίδονταν, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης από 25 έως 26 μήνες.

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