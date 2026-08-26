Bloomberg: Η Ρωσία εξετάζει κλιμάκωση των βαλλιστικών επιθέσεων στο Κίεβο

Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου και κρίσιμων υποδομών σε άλλες περιοχές της χώρας. Η πληροφορία, που μεταδίδεται από το Bloomberg News επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο, αναφέρει ότι η Μόσχα θεωρεί πως οι διαπραγματεύσεις έχουν «κολλήσει» και ο Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένει απτόητος.

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Κίεβο, Φωτογραφία αρχείου: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου, βάζοντας στο στόχαστρο σημεία στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας αλλά και κρίσιμες υποδομές σε άλλες περιοχές της χώρας.
  • Την πληροφορία μεταδίδει το Bloomberg News, επικαλούμενο πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο, καθώς η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν «κολλήσει».
  • Ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να παραμένει απτόητος από τις δυτικές κυρώσεις, με την πιθανή κλιμάκωση των πυραυλικών επιθέσεων να αποτελεί το επόμενο βήμα πίεσης.

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Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου, βάζοντας στο στόχαστρο σημεία στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας αλλά και κρίσιμες υποδομές σε άλλες περιοχές της χώρας.

Την πληροφορία μεταδίδει το Bloomberg News, επικαλούμενο τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο.

Η Μόσχα θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν «κολλήσει»

Σύμφωνα με το Bloomberg, στη Μόσχα υπάρχει η εκτίμηση ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Την ίδια ώρα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να παραμένει απτόητος τόσο από τις δυτικές κυρώσεις όσο και από τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια και δίκτυα εφοδιαστικής.

Η πιθανή κλιμάκωση των πυραυλικών επιθέσεων θα μπορούσε έτσι να αποτελέσει το επόμενο βήμα πίεσης από τη ρωσική πλευρά, με ιδιαίτερη έμφαση στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε υποδομές ζωτικής σημασίας.

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