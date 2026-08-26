Συνεχίζονται οι απάτες με SMS για δήθεν κλήσεις της Τροχαίας – Πώς να τις αναγνωρίσετε και τι πρέπει να κάνετε

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Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι απάτες με SMS για κλήσεις της Τροχαίας, με τους επιτήδειους να στέλνουν μηνύματα σε ανυποψίαστους πολίτες, ενημερώνοντάς τους για δήθεν ανεξόφλητο πρόστιμο τροχαίας παράβασης και καλούν τους πολίτες να επισκεφθούν συγκεκριμένο σύνδεσμο (link) για να ελέγξουν λεπτομέρειες ή να προχωρήσουν σε πληρωμή.

Τα συγκεκριμένα μηνύματα επιχειρούν να μιμηθούν ή να υποδυθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς, χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και μη επίσημες διαδικτυακές διευθύνσεις, με στόχο την εξαπάτηση των πολιτών και την υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

«Συνεχίζονται οι προσπάθειες εξαπάτησης πολιτών μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), τα οποία καλούν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν σύνδεσμο (link) για να εξοφλήσουν δήθεν πρόστιμο τροχαίας παράβασης» αναφέρει σε ανάρτησή της η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως τονίζεται στην ανάρτηση: «Η ΕΛΑΣ και κανένας άλλος Δημόσιος Φορέας ΔΕΝ αποστέλλουν SMS με συνδέσμους που ζητούν την άμεση πληρωμή προστίμων μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών σε εξωτερικές ιστοσελίδες».

Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες

Ύποπτος Αποστολέας & Σύνδεσμος: Οι πολίτες λαμβάνουν SMS που εμφανίζεται ως “ΤΡΟΧΑΙΑ”, το οποίο εμπεριέχει συντόμευση συνδέσμου (π.χ. http://bit.ly…).

& Οι πολίτες λαμβάνουν SMS που εμφανίζεται ως “ΤΡΟΧΑΙΑ”, το οποίο εμπεριέχει συντόμευση συνδέσμου (π.χ. http://bit.ly…). Πλαστή Ιστοσελίδα (Fake http://gov.gr): Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ιστοσελίδα που μιμείται την εμφάνιση της πύλης http://gov.gr και φέρει λογότυπα της ΕΛ.ΑΣ., αλλά η διεύθυνση URL είναι ΨΕΥΤΙΚΗ (π.χ. http://govss-gr.lol αντί για το επίσημο .gov.gr).

Ο σύνδεσμος οδηγεί σε ιστοσελίδα που μιμείται την εμφάνιση της πύλης http://gov.gr και φέρει λογότυπα της ΕΛ.ΑΣ., αλλά η διεύθυνση URL είναι ΨΕΥΤΙΚΗ (π.χ. http://govss-gr.lol αντί για το επίσημο .gov.gr). Ψυχολογική Πίεση: Χρησιμοποιούν μηνύματα όπως “Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα για να επωφεληθείτε από την έκπτωση 50%”, ώστε να σας ωθήσουν σε βιαστικές κινήσεις χωρίς να ελέγξετε την εγκυρότητα.

Τι πρέπει να κάνετε:

ΜΗΝ πατάτε σε συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα.

πατάτε σε συνδέσμους (links) που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα. ΜΗΝ καταχωρίζετε προσωπικά στοιχεία, αριθμούς κυκλοφορίας, κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών.

καταχωρίζετε προσωπικά στοιχεία, αριθμούς κυκλοφορίας, κωδικούς e-banking ή στοιχεία τραπεζικών καρτών. ΕΛΕΓΧΕΤΕ πάντα τη γραμμή διεύθυνσης (URL) του πλοηγού σας.

Αν έχετε ήδη καταχωρίσει στοιχεία ή στοιχεία κάρτας: