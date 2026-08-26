Ηλεία: «Έλεγα ότι θα γίνει ατύχημα και έγινε» – Ξεσπά ο πατέρας του 13χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

Σπαρακτικά είναι τα λόγια του πατέρα του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ηλεία, ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό του πατίνι. Ο πατέρας περιέγραψε τις συνθήκες στον δρόμο, με σταθμευμένα αυτοκίνητα να περιορίζουν το οδόστρωμα, και υποστήριξε ότι είχε προειδοποιήσει για τον κίνδυνο ατυχήματος στο συγκεκριμένο σημείο. Η υπόθεση διερευνάται από το ΑΤ Κρεστένων.

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Ηλεκτρικό πατίνι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Ηλεία: 13χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό του πατίνι.
  • Ο πατέρας του 13χρονου, με δάκρυα στα μάτια, δήλωσε πως είχε προειδοποιήσει για την επικινδυνότητα του σημείου λόγω παράνομης στάθμευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έλεγα ότι θα γίνει ατύχημα και έγινε».
  • Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο 13χρονος, στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο Ι.Χ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σπαρακτικά είναι τα λόγια του πατέρα του 13χρονου Κωνσταντίνου Καούκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Ηλεία, ενώ κινούνταν με το ηλεκτρικό του πατίνι.

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Με δάκρυα στα μάτια, ο πατέρας του παιδιού μίλησε για την τραγωδία που σημάδεψε την οικογένειά του, αλλά και για τον δρόμο όπου, όπως υποστηρίζει, είχε προειδοποιήσει πως αργά ή γρήγορα, θα σημειωνόταν ατύχημα ή δυστύχημα.

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«Δεν έχω εχθρούς, αλλά να μη το πάθει κανένας άνθρωπος αυτό», είπε ο πατέρας στην κάμερα του Alpha και στη συνέχεια έδειξε το σημείο που έχασε τον γιο του.

Περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο, στάθηκε στα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου και, όπως ανέφερε, περιόριζαν σημαντικά το πλάτος του οδοστρώματος.

«Στενός δρόμος»

«Εδώ ήταν τα δύο αυτοκίνητα παρκαρισμένα και όπως βλέπετε ο δρόμος δεν είναι τέσσερα μέτρα. Δεν χωράνε να περάσουν δύο αυτοκίνητα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας αποκάλυψε στη συνέχεια πως είχε ζητήσει να τοποθετηθούν κολωνάκια, προκειμένου να αποτραπεί η παράνομη στάθμευση στη συγκεκριμένη επικίνδυνη στροφή. Μάλιστα, όπως ανέφερε, είχε προειδοποιήσει ότι το σημείο εγκυμονούσε κινδύνους και πως ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάποιο ατύχημα.

Τους είχα πει: «Θα γίνει ατύχημα »

«Είχα ακούσει ότι θα μπουν κολωνάκια στις επικίνδυνες στροφές. Πιο κάτω έχουν μπει. Εδώ δεν μπήκαν ποτέ. Τους είπα παιδιά στο σημείο αυτό θα γίνει ατύχημα και έγινε. Οι ευθύνες είναι σίγουρα στα αυτοκίνητα που είναι παράνομα παρκαρισμένα», είπε ο πατέρας.

Το χρονικό του μοιραίου δυστυχήματος

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/4), όταν ο 13χρονος, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, στην προσπάθειά του να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο αυτοκίνητο. Το ilialive.gr αναφέρει πως ο μαθητής πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα, να σημειωθεί η σφοδρή σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Νοσοκομείο Κρεστένων. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, καθώς το 13χρονο αγόρι δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.

Την υπόθεση και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, διερευνούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Κρεστένων.

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