Δημήτρης Κόκοτας: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή

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Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από τη μακρά μάχη που έδινε για περισσότερο από δύο χρόνια.

Ο τραγουδιστής νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», μετά το οξύ έμφραγμα και την καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, η οποία δημοσιεύτηκε στο Facebook την Τετάρτη 26 Αυγούστου, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.

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Με έξοδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας η κηδεία του τραγουδιστή

Με μια σειρά αποφάσεων που έχουν έντονο συμβολικό χαρακτήρα, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας τιμά τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος είχε υπηρετήσει την πόλη και ως δημοτικός σύμβουλος. Ο δημοφιλής τραγουδιστής είχε εκλεγεί στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, συμμετέχοντας στα κοινά μέχρι που υπέστη το έμφραγμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως στις 25 Αυγούστου και ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα για τον εκλιπόντα. Μεταξύ των αποφάσεων είναι η κάλυψη των εξόδων της κηδείας του από τον δήμο, ενώ η δημοτική σημαία θα κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του εκλιπόντα.

Παράλληλα, ο δήμος θα καθιερώσει ετήσια υποτροφία του Ωδείου στο όνομά του και θα δώσει το όνομά του στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης».

Τέλος, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου μετατίθενται για μετά το 40ήμερο μνημόσυνο.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του καλλιτέχνη απευθύνει παράκληση για διακριτικότητα