Θεσσαλονίκη: Σταμάτησε το αυτοκίνητό του λόγω αδιαθεσίας και έπεσε πάνω του άλλο όχημα – 4 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά το Δερβένι, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων. Το ατύχημα συνέβη όταν ηλικιωμένος οδηγός ακινητοποίησε το όχημά του λόγω αδιαθεσίας, και ένα άλλο ΙΧ προσέκρουσε σε αυτό. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη/Ακινητοποιημένο αυτοκίνητο
Πηγή: Thestival
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία οδό.
  • Ένας ηλικιωμένος που κινείτο με το αυτοκίνητό του αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημά του στη μέση του δρόμου.
  • Ένα ΙΧ που ακολουθούσε προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα, με τους τρεις ηλικιωμένους και τον εγγονό τους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο, που σημειώθηκε σήμερα (26/8/2026) το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα, σημειώθηκε στην Εγνατία οδό, λίγο μετά το Δερβένι, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένας ηλικιωμένος που κινείτο με το αυτοκίνητό του στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημά του, στη μέση του δρόμου.

Ένα ΙΧ που ακολουθούσε, στο οποίο επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αλλά και ο εγγονός τους, προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα. Λόγω της σύγκρουσης τραυματίστηκαν τρεις ηλικιωμένοι αλλά και ο εγγονός του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ