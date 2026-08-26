Θεσσαλονίκη: Σταμάτησε το αυτοκίνητό του λόγω αδιαθεσίας και έπεσε πάνω του άλλο όχημα – 4 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν μετά από σοβαρό τροχαίο, που σημειώθηκε σήμερα (26/8/2026) το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα, σημειώθηκε στην Εγνατία οδό, λίγο μετά το Δερβένι, στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, ένας ηλικιωμένος που κινείτο με το αυτοκίνητό του στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακινητοποίησε το όχημά του, στη μέση του δρόμου.

Ένα ΙΧ που ακολουθούσε, στο οποίο επέβαιναν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αλλά και ο εγγονός τους, προσέκρουσε στο ακινητοποιημένο όχημα. Λόγω της σύγκρουσης τραυματίστηκαν τρεις ηλικιωμένοι αλλά και ο εγγονός του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπανικολάου.