Τέλος στον εφιάλτη με τον «μασκοφόρο του σατανά»: Συνελήφθη ο 22χρονος που τρομοκρατούσε ανυποψίαστους πολίτες στη Φιλαδέλφεια – ΒΙΝΤΕΟ

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Στη σύλληψη του 22χρονου Zymire Hughes προχώρησαν οι ομοσπονδιακές Αρχές στο Λας Βέγκας, βάζοντας τέλος στο ανθρωποκυνηγητό που είχαν εξαπολύσει για τον εντοπισμό του άνδρα, που κατηγορείται ότι τρομοκρατούσε πολίτες στους δρόμους της Φιλαδέλφειας, φορώντας τη μάσκα του διαβόλου τύπου «Τσάκι».

Ο ύποπτος συνελήφθη από την Ειδική Ομάδα της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακών Μαρσάλων (U.S. Marshals Service) σε διαμέρισμα στα νοτιοανατολικά της πόλης και κρατείται στο Κέντρο Κράτησης της Κομητείας Κλαρκ εν αναμονή της έκδοσής του στην Πενσυλβάνια. Αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πρόκληση τρομοκρατικών απειλών, παρενόχληση, απλή επίθεση και εκφοβισμό.

Zymire Hughes was wanted by @PhillyPolice for terrorizing citizens in Center City Phila. @USMS_Philly and the USMS Nevada Violent Offender Task Force arrested Hughes at 8pm in Las Vegas, Nevada. He is being held in the Clark County Detention Center waiting extradition back to PA. pic.twitter.com/eFfBG0o5Bh — U.S. Marshals Service Philadelphia (@USMS_Philly) August 26, 2026

Το χρονικό των επιθέσεων και η διαφυγή στη Νεβάδα

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση του Hughes ξεκίνησε νωρίς το πρωί της 15ης Αυγούστου στο κέντρο της Φιλαδέλφειας, όπου προσέγγισε έως και 16 άτομα φορώντας μια τρομακτιτκή αποκριάτικη μάσκα τύπου «Τσάκι», πιθανότατα παρακινούμενος από την επιθυμία για προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσα στα θύματά του ήταν και μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ κοντά στο Δημαρχείο, την οποία ρώτησε «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;», προκαλώντας της πανικό με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο πόδι στην προσπάθειά της να ξεφύγει.

Μετά τα περιστατικά, ο 22χρονος διέφυγε στις 19 Αυγούστου, αεροπορικώς μέσω Ορλάντο προς το Λας Βέγκας. Οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη του μετά από πολυήμερες έρευνες, σημειώνοντας ότι ο ύποπτος άλλαξε κρυψώνα όταν η φωτογραφία του δημοσιοποιήθηκε.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του φάνηκε μπερδεμένος και προσπάθησε να ελευθερωθεί από τις χειροπέδες, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον ακινητοποιήσουν.

«Απόψε, ο φόβος που προκάλεσε ένας άνδρας στην κοινότητα της Φιλαδέλφεια φτάνει στο τέλος του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Επόπτης Αναπληρωτής Ομοσπονδιακός Μάρσαλ, Robert Clark.