Κρεμλίνο: Επιβεβαίωσε ότι ο διοικητής της CIA επισκέφθηκε τη Μόσχα – Τα σενάρια για τους στόχους της επίσκεψης

Ο διοικητής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους ασφαλείας, κίνηση που επιβεβαιώθηκε από το Κρεμλίνο εν μέσω κρίσιμης συγκυρίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αν και οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, εικάζεται ότι ο Ράτκλιφ επεδίωξε να προειδοποιήσει τη Ρωσία ενάντια σε περαιτέρω κλιμάκωση.

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Διεθνή Νέα

CIA Κρεμλίνο Τζον Ράντκλιφ
Φωτογραφία: AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μια σπάνια και αιφνιδιαστική επίσκεψη στη ρωσική πρωτεύουσα προχώρησε ο διοικητής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), Τζον Ράτκλιφ, για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας.
  • Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου, αποφεύγοντας όμως να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.
  • Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, με έντονη παραφιλολογία για πιθανή προειδοποίηση της Ρωσίας ενάντια σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μια σπάνια και αιφνιδιαστική επίσκεψη στη ρωσική πρωτεύουσα προχώρησε ο διοικητής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), Τζον Ράτκλιφ, για συνομιλίες με Ρώσους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας.

Τζον Ράτκλιφ: Στη Μόσχα ο διευθυντής της CIA για συναντήσεις

Η κίνηση αυτή, την οποία επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Η επιβεβαίωση του Κρεμλίνου

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Washington Post την παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου.

«Ο Ράτκλιφ ήρθε στη Μόσχα για επαφές μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας», είπε χαρακτηριστικά.

Πεσκόφ
Φωτογραφία: AP

Παράλληλα, ο Πεσκόφ δήλωσε την Τετάρτη στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Ράτκλιφ δεν συνάντησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αποφεύγοντας να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχε ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε τίποτα για την επίσκεψη, παρά το γεγονός ότι ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος είχε ήδη προσγειωθεί στη Μόσχα.


Η δήλωσή του αυτή προκάλεσε την ειρωνεία Ρώσων σχολιαστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι διερωτήθηκαν δημοσίως πώς είναι δυνατόν ένα αεροσκάφος που μεταφέρει τον επικεφαλής της CIA να φτάνει στη ρωσική πρωτεύουσα χωρίς τη γνώση του Κρεμλίνου, ειδικά μετά την κυκλοφορία σχετικών φωτογραφιών και βίντεο.

Πρώτη επίσκεψη Ράτκλιφ

Η επίσκεψη αυτή εκτιμάται ότι είναι το πρώτο ταξίδι του Ράτκλιφ στη Μόσχα από τότε που ανέλαβε τη διεύθυνση της CIA.


Ο προκάτοχός του, Ουίλιαμ Μπερνς, είχε ταξιδέψει στη Ρωσία το 2021 κατόπιν αιτήματος του τότε προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, όπου είχε συναντηθεί με τον Πούτιν σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η κλιμάκωση γύρω από την Ουκρανία.

Παρά την εισβολή πλήρους κλίμακας που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ των αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών και στρατιωτικών αξιωματούχων παρέμειναν ανοιχτοί.

Οι στόχοι της επίσκεψης

Αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με τον ακριβή σκοπό της επίσκεψης του Ράτκλιφ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, υπήρξε έντονη παραφιλολογία ότι ο διοικητής της CIA ενδεχομένως επεδίωξε να προειδοποιήσει τη Ρωσία ενάντια σε μια περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με αναφορές των ρωσικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, το αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος αναχώρησε από τη Μόσχα με προορισμό τη Ρίγα το βράδυ της Τρίτης.

Την ημέρα εκείνη δεν αναφέρθηκαν ουκρανικές επιθέσεις με drones στη Μόσχα, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η Ουάσιγκτον είχε ζητήσει από το Κίεβο να αναστείλει προσωρινά τέτοιου είδους χτυπήματα.

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