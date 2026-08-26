Κολοράντο: «Λαίμαργη» αρκούδα εισέβαλε σε πυροσβεστικό σταθμό και… «έκλεψε» τον εξοπλισμό — ΒΙΝΤΕΟ

Μια μαύρη αρκούδα εισέβαλε σε πυροσβεστικό σταθμό στο Κολοράντο των ΗΠΑ, αρπάζοντας έναν σάκο με εξοπλισμό, ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο. Αυτή η ασυνήθιστη «κλοπή» εντάσσεται σε ένα ρεκόρ θεάσεων αρκούδων στην πολιτεία, που οφείλεται στην παρατεταμένη ξηρασία και την αναζήτηση τροφής για τον χειμώνα. Οι αρχές προειδοποιούν για τους κινδύνους της εξάρτησης των αρκούδων από ανθρώπινες πηγές τροφής και παρέχουν οδηγίες προστασίας στους πολίτες.

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Διεθνή Νέα

αρκούδα Κολοράντο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια μαύρη αρκούδα εισέβαλε σε πυροσβεστικό σταθμό στο Κολοράντο και «έκλεψε» έναν σάκο με εξοπλισμό, προκαλώντας αναστάτωση.
  • Η πολιτεία του Κολοράντο καταγράφει αριθμό-ρεκόρ θεάσεων αρκούδων, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία στερεύει τις φυσικές πηγές τροφής τους.
  • Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να ασφαλίζουν τα τρόφιμα και τα σκουπίδια, καθώς και να κάνουν δυνατούς θορύβους αν συναντήσουν αρκούδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας αναπάντεχος «εισβολέας» προκάλεσε αναστάτωση στο Κολοράντο των ΗΠΑ. Mια μαύρη αρκούδα μπήκε κρυφά σε πυροσβεστικό σταθμό, και διέφυγε έχοντας στα δόντια της… έναν σάκο με εξοπλισμό.

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«Λαιμαργία» πριν από το χειμώνα

Η ασυνήθιστη «κλοπή» καταγράφηκε από το σύστημα παρακολούθησης του σταθμού. Στο βίντεο διακρίνεται το ζώο να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις, να αρπάζει τον σάκο με το στόμα και να εξαφανίζεται γρήγορα μέσα στο σκοτάδι της νύχτας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κολοράντο Σπρινγκς δημοσίευσε τη σχετική ανάρτηση στο Facebook, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με χιουμοριστική διάθεση.

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«Ο Σμόκι η Αρκούδα (ή αυτός που υποθέτουμε ότι είναι ο Σμόκι) μπήκε στον θάλαμο οχημάτων του Σταθμού 16, άρπαξε τον εξοπλισμό μας, έφυγε πολύ γρήγορα και είπε “ευχαριστώ, αναλαμβάνω εγώ από εδώ”».


Συνεχίζοντας ωστόσο σε πιο σοβαρό τόνο, η πυροσβεστική υπογράμμισε τη σχετική προειδοποίηση της Υπηρεσίας Πάρκων και Αγριας Ζωής του Κολοράντο (CPW).

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«Πέρα από την πλάκα, οι φίλοι μας στην Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής του Κολοράντο (CPW) μας υπενθυμίζουν ότι οι μαύρες αρκούδες είναι ένα “στομάχι με μύτη” που προσπαθεί να πάρει βάρος για τον χειμώνα».

Ρεκόρ θεάσεων λόγω ξηρασίας

Η πολιτεία του Κολοράντο βρίσκεται σε τροχιά καταγραφής αριθμού-ρεκόρ όσον αφορά τις θεάσεις και τις περιστάσεις αλληλεπίδρασης με αρκούδες.

Η παρατεταμένη ξηρασία που πλήττει την περιοχή επιδεινώνεται, στερεύοντας τις φυσικές πηγές τροφής από τις οποίες εξαρτώνται τα ζώα για την επιβίωσή τους.

Σύμφωνα με αναφορά του 9News, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 13 Αυγούστου, η υπηρεσία CPW έλαβε 6.129 αναφορές για θεάσεις αρκούδων και περιστατικά αλληλεπίδρασης — αριθμός σχεδόν διπλάσιος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οδηγίες προστασίας για τους πολίτες

Για την αποφυγή απρόοπτων συναντήσεων με τους τετράποδους «επιδρομείς», η πυροσβεστική συνιστά στους κατοίκους να ασφαλίζουν τα τρόφιμα και τα σκουπίδια, να απομακρύνουν τις ταΐστρες πουλιών, να διατηρούν την τροφή των κατοικίδιων σε εσωτερικούς χώρους, να καθαρίζουν τακτικά τις ψησταριές και να βγάζουν τα σκουπίδια έξω μόνο την ημέρα αποκομιδής.

«Αν συναντήσετε αρκούδα, κάντε δυνατούς θορύβους για να την τρομάξετε, ώστε κάθε επαφή με ανθρώπους να γίνει δυσάρεστη γι’ αυτήν», συμβουλεύει η πυροσβεστική.

«Η εξάρτηση από ανθρώπινες πηγές τροφής είναι επικίνδυνη και θέτει σε κίνδυνο τόσο τις αρκούδες όσο και τους ανθρώπους».

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