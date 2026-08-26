Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα θα γινόταν 56 ετών – Το σπαρακτικό μήνυμα του Χάρη Σιανίδη

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Ιδιαίτερη συμβολική σημασία έχει η σημερινή ημέρα για τους ανθρώπους που γνώρισαν και αγάπησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα. Η 26η Αυγούστου αποτελούσε για την ίδια σταθερό σημείο αναφοράς, συνυφασμένο με χαμόγελα, γιορτές και αγαπημένα πρόσωπα.

Σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, η Γωγώ Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Μαΐου, θα συμπλήρωνε το 56ο έτος της ηλικίας της.

Η απουσία της είναι ιδιαίτερα αισθητή στον στενό της κύκλο και σε όσους στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια. Ανάμεσά τους και ο γνωστός PR manager Χάρης Σιανίδης, με τον οποίο τη συνέδεε μια βαθιά φιλία που μετρούσε πάνω από δύο δεκαετίες.

Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της, ο ίδιος ανέτρεξε στο προσωπικό του αρχείο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από στιγμές που μοιράστηκαν στο παρελθόν. Στο φωτογραφικό υλικό, η Γωγώ Μαστροκώστα διακρίνεται χαμογελαστή σε βραδινές εξόδους.

Επρόκειτο για μια εποχή κατά την οποία τα γενέθλιά της αποτελούσαν σταθερή αφορμή για συγκεντρώσεις και στιγμές χαράς με τους οικείους της.

Το σπαρακτικό μήνυμα του Χάρη Σιανίδη

«Happy Birthday Γωγούλα μου…

Κάθε τέτοια μέρα οργανώναμε και γιορτάζαμε πάντα τα γενέθλια σου με φίλους και χαμόγελα…

Φέτος τα γιορτάζεις στον ουρανό απλά τώρα έχεις μεταμορφωθεί σ αστέρι 💫

Πάντα θα σε τιμώ … πάντα θα σε γιορτάζω μέχρι να ξαναγιορτάσουμε παρέα στον ουρανό».