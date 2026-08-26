Κατερίνα Στικούδη – Βαγγέλης Σερίφης: Η ξεχωριστή επιστροφή στον τόπο του γάμου τους 8 χρόνια μετά

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Με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο επέλεξαν να γιορτάσουν την όγδοη επέτειο του γάμου τους η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης.

Το ζευγάρι επέστρεψε στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, το χωριό όπου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 25 Αυγούστου 2018.

Οκτώ χρόνια μετά τον γάμο τους, η τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός βρέθηκαν ξανά στην ίδια εκκλησία όπου είχε τελεστεί το μυστήριο. Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν μόνοι, καθώς είχαν μαζί τους τα δύο παιδιά τους, επιστρέφοντας στον τόπο που συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κοινής τους πορείας.

Την ιδιαίτερη αυτή επιστροφή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Βαγγέλης Σερίφης, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους.

Συνοδεύοντας τις φωτογραφίες από το Μορφάτι, ο Βαγγέλης Σερίφης έγραψε ένα τρυφερό και χιουμοριστικό μήνυμα για τα οκτώ χρόνια κοινής ζωής:

«8 χρόνια μετά στο χωριό μας. Λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, πολύ πιο άυπνοι και πολύ πιο ορεξάτοι. Α, και με 2 φάτσες να μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. 25-8-2018».