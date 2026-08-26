Κατερίνα Στικούδη – Βαγγέλης Σερίφης: Η ξεχωριστή επιστροφή στον τόπο του γάμου τους 8 χρόνια μετά

Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης επέλεξαν να γιορτάσουν την όγδοη επέτειο του γάμου τους επιστρέφοντας στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, το χωριό όπου παντρεύτηκαν στις 25 Αυγούστου 2018. Το ζευγάρι επισκέφθηκε ξανά την ίδια εκκλησία, αυτή τη φορά μαζί με τα δύο τους παιδιά, μοιραζόμενοι στιγμιότυπα και ένα τρυφερό μήνυμα μέσω του προσωπικού λογαριασμού του Βαγγέλη Σερίφη στο Instagram.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Στικούδη - Σερίφης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης γιόρτασαν την όγδοη επέτειο του γάμου τους με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο.
  • Το ζευγάρι επέστρεψε στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, το χωριό όπου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 25 Αυγούστου 2018.
  • Οκτώ χρόνια μετά, βρέθηκαν ξανά στην ίδια εκκλησία, αυτή τη φορά μαζί με τα δύο παιδιά τους, με τον Βαγγέλη Σερίφη να μοιράζεται στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο Instagram.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο επέλεξαν να γιορτάσουν την όγδοη επέτειο του γάμου τους η Κατερίνα Στικούδη και ο Βαγγέλης Σερίφης.

Το ζευγάρι επέστρεψε στο Μορφάτι Θεσπρωτίας, το χωριό όπου ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στις 25 Αυγούστου 2018.

Οκτώ χρόνια μετά τον γάμο τους, η τραγουδίστρια και ο μουσικός παραγωγός βρέθηκαν ξανά στην ίδια εκκλησία όπου είχε τελεστεί το μυστήριο. Αυτή τη φορά, όμως, δεν ήταν μόνοι, καθώς είχαν μαζί τους τα δύο παιδιά τους, επιστρέφοντας στον τόπο που συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες στιγμές της κοινής τους πορείας.

Την ιδιαίτερη αυτή επιστροφή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Βαγγέλης Σερίφης, δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την επίσκεψή τους.

Συνοδεύοντας τις φωτογραφίες από το Μορφάτι, ο Βαγγέλης Σερίφης έγραψε ένα τρυφερό και χιουμοριστικό μήνυμα για τα οκτώ χρόνια κοινής ζωής:

«8 χρόνια μετά στο χωριό μας. Λίγο μεγαλύτεροι, λίγο σοφότεροι, πολύ πιο άυπνοι και πολύ πιο ορεξάτοι. Α, και με 2 φάτσες να μας κάνουν τη ζωή πιο όμορφη. 25-8-2018».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DjRicoNevma (@djrico99)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ