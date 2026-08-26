Κολομβία: Η κυβέρνηση προωθεί σχέδιο νόμου για τον χαρακτηρισμό ένοπλων ομάδων ως «τρομοκρατικών»

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Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι προωθεί μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει την ένταξη ανταρτικών οργανώσεων, ομάδων διακίνησης ναρκωτικών και άλλων μη κρατικών ένοπλων σχηματισμών στην κατηγορία των «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη νέα πολιτική ασφάλειας του προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία στις 7 Αυγούστου, δεσμευόμενος να αντιμετωπίσει με σκληρότερα μέτρα τις ένοπλες και εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στη χώρα, με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί σαφή απομάκρυνση από την πολιτική του προκατόχου του, Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος είχε δώσει έμφαση στις διαπραγματεύσεις με ένοπλες οργανώσεις στο πλαίσιο της προσπάθειας επίτευξης ειρήνης.

Καθώς η Κολομβία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα από τα υψηλότερα επίπεδα βίας των τελευταίων ετών, ο υπουργός Εσωτερικών Ροδρίγο Λάρα δήλωσε ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται νομοθετικές αλλαγές με στόχο να αποκτήσει νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση των εγκληματικών και ένοπλων ομάδων.

🔴 #Urgente El presidente Abelardo De La Espriella anunció que todas las organizaciones armadas ilegales serán tratadas como grupos terroristas, sin distinción alguna. La nueva estrategia contempla la creación de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión pic.twitter.com/9yK4vmfen3 — Reacción Nacional (@RNacional_News) August 25, 2026

Η κυβέρνηση δε λα Εσπριέγια έχει ήδη υιοθετήσει πιο επιθετική γραμμή απέναντι στις οργανώσεις που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη εξόρυξη, εκβιασμούς και λαθρεμπόριο, δηλώνοντας ότι θα αντιμετωπίζονται ως τρομοκρατικές απειλές.

Η αλλαγή πολιτικής αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο των δυνάμεων ασφαλείας και να περιορίσει περαιτέρω το περιθώριο για διαπραγματεύσεις με ένοπλες οργανώσεις, καθώς η νέα κυβέρνηση έχει θέσει την αποκατάσταση της ασφάλειας στο επίκεντρο της πολιτικής της.

Presidente De La Espriella anuncia estrategia integral de seguridad: todos los

grupos criminales serán tratados como terroristas. pic.twitter.com/HV5dJcog7K — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 25, 2026

Νέα νομοθεσία για τις ένοπλες οργανώσεις

Το σχέδιο νόμου, που θα υποβληθεί στο κοινοβούλιο, θα ορίζει «τι είναι τρομοκρατική οργάνωση» ώστε κατόπιν να δημιουργηθεί κατάλογος στον οποίο θα εγγράφονται ένοπλες ομάδες, εξήγησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Blu.

Ο υπουργός δεν διευκρίνισε ποιες οργανώσεις βρίσκονται στο στόχαστρο αλλά υπονόησε πως οι φερόμενοι ως υπεύθυνοι για εμπρησμούς, στους οποίος ο πρόεδρος απέδωσε πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα της Λατινικής Αμερικής τις τελευταίες ημέρες, θα συμπεριληφθούν.

Οι πυρκαγιές στο δυτικό τμήμα της χώρας έχουν απανθρακώσει τουλάχιστον 200.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και καλλιεργειών.

Η εισαγγελία διενεργεί έρευνα για να επαληθεύσει αν όντως οφείλονταν σε «εσκεμμένες ενέργειες», αν πράγματι έγιναν εμπρησμοί, δήλωσε προχθές Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο καλά πληροφορημένη πηγή του.

Η Κολομβία είναι αντιμέτωπη με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο μεταφράζεται στη χώρα αυτή σε μείωση των βροχοπτώσεων και άνοδο των θερμοκρασιών. Το φετινό φαινόμενο αναμένεται κατά μετεωρολόγους να είναι από τα πιο ισχυρά των τελευταίων ετών, αν όχι το ισχυρότερο στα χρονικά.

Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος δικηγόρος και επιχειρηματίας, που ποτέ δεν άσκησε πολιτικό αξίωμα προτού αναδειχτεί στην προεδρία, χαρακτηρίζεται σύμμαχος της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που ήδη έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις διάφορες λατινοαμερικάνικες συμμορίες και ένοπλες παρατάξεις, από το Μεξικό ως τον Ισημερινό και τη Βραζιλία, περνώντας από την Κολομβία.