Ρωσία: Τρεις νεκροί και πάνω από 100 τραυματίες από πυρκαγιά σε βιομηχανικό εργοτάξιο

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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε βιομηχανικό εργοτάξιο στην περιφέρεια Αμούρ, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή του πετροχημικού συγκροτήματος Amur GCC, μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο Κινέζοι υπήκοοι και ένας Ρώσος.

Από τους τραυματίες, 24 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για νοσηλεία, ενώ ακόμη 122 άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο του συμβάντος.

«Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται στο σημείο» παράλληλα με την προσπάθειες των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς, αναφέρει η εταιρεία. Διευκρινίζει επίσης πως η πυρκαγιά ξέσπασε σε βοηθητικό χώρο των εγκαταστάσεων και ότι ο βασικός εξοπλισμός του συγκροτήματος δεν υπέστη ζημιές.

Την κατασκευή του συγκροτήματος σε αυτήν την περιοχή της ρωσικής Άπω Ανατολής έχει αναλάβει κοινοπραξία της ρωσικής εταιρείας πετροχημικών Sibur και του κινεζικού ενεργειακού ομίλου Sinopec (China Petroleum & Chemical Corporation).