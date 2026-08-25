Τραγωδία στο Μόντρεαλ: Νεκρός εργαζόμενος στην πίστα του αεροδρομίου κατά τη ρυμούλκηση αεροσκάφους

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Τραγικό θάνατο βρήκε τη Δευτέρα εργαζόμενος εταιρείας επίγειας εξυπηρέτησης στο διεθνή αερολιμένα του Μόντρεαλ, την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του στην πίστα του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής αεροπορικής εταιρείας French Bee, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της πτήσης BF5761 με προορισμό το Παρίσι.

Ο εργαζόμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διαδικασία ρυμούλκησης του αεροσκάφους, καθώς αυτό μεταφερόταν στη θέση από την οποία θα αναχωρούσε για το αεροδρόμιο Ορλί της γαλλικής πρωτεύουσας.

UPDATE: Montréal-Trudeau International Airport’s authority has confirmed Tuesday morning that the ground marshaller who was struck by the French bee A350-900 was rushed to hospital but sadly succumbed to the injuries. The employee has died following the incident.

Video show the… https://t.co/uINf3Mx3lh pic.twitter.com/ojj4MTJ0vV — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 25, 2026

Η French Bee εξέφρασε θλίψη για την απώλεια του υπαλλήλου της εταιρείας Samsic Airport, υπογραμμίζοντας πως «οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση».

H Samsic Airport είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών σε αεροδρόμια, όπως χειρισμός αποσκευών, ρυμούλκηση αεροσκαφών και εξυπηρέτηση ταξιδιωτών.