Τραμπ για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον: «Πραγματική απώλεια» – Μεσίστιες για μία εβδομάδα οι σημαίες στις ΗΠΑ

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Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: Evelyn Hockstein/Reuters
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε σήμερα εντολή να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στα δημόσια κτίρια της χώρας για μία εβδομάδα, ως ένδειξη πένθους για την απώλεια της βασίλισσας της κάντρι μουσικής Ντόλι Πάρτον.

Κάνοντας λόγο για μια «πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους», ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε μέσω Truth Social ότι ως φόρος τιμής στην Ντόλι Πάρτον, οι σημαίες στα δημόσια κτήρια θα κυματίζουν μεσίστιες για μία εβδομάδα, αρχής γενομένης από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης (ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, 01:00 την Τετάρτη στην Ελλάδα).

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Ντόλι. Ο κόσμος σε αγαπάει», καταλήγει η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

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