Εμμηνόπαυση και ύπνος: Το σύμπτωμα τη νύχτα που μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο αϋπνίας

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Οι εξάψεις θεωρούνται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της εμμηνόπαυσης. Όμως, όταν εμφανίζονται τη νύχτα και συνοδεύονται από έντονη εφίδρωση, η επίδρασή τους μπορεί να είναι πολύ πιο έντονη. Νέα μελέτη εξετάζει ποιο από τα δύο συμπτώματα συνδέεται περισσότερο με τον διαταραγμένο ύπνο.

Το σύμπτωμα της εμμηνόπαυσης που μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο προβλημάτων ύπνου

Ξυπνάτε μέσα στη νύχτα και νιώθετε ότι έχετε ιδρώσει τόσο πολύ, ώστε οι πιτζάμες και τα σεντόνια να έχουν γίνει νωπά; Για πολλές γυναίκες στην περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, οι νυχτερινές εφιδρώσεις αποτελούν μια συχνή και ιδιαίτερα ενοχλητική εμπειρία που μπορεί να διακόψει τον ύπνο.

Όμως, έχουν οι νυχτερινές εφιδρώσεις μεγαλύτερο αντίκτυπο στον ύπνο από τις εξάψεις; Ή μήπως και τα δύο συμπτώματα επηρεάζουν την ξεκούραση με τον ίδιο τρόπο;

Μια νέα επιστημονική μελέτη επιχείρησε να δώσει απάντηση στο ερώτημα, εξετάζοντας ξεχωριστά την επίδραση των δύο συμπτωμάτων στην ποιότητα του ύπνου και στα επίπεδα ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Παρότι οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις συνδέονται με τις ορμονικές αλλαγές που συνοδεύουν την περιεμμηνόπαυση και την εμμηνόπαυση, τα ευρήματα δείχνουν ότι δεν επηρεάζουν απαραίτητα τον ύπνο με τον ίδιο τρόπο.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές θέλησαν να εξακριβώσουν αν οι εξάψεις και οι νυχτερινές ιδρώτες συνδέονται με διαφορετικά επίπεδα διαταραχών ύπνου και αισθήματος κόπωσης.

Μελέτησαν 841 γυναίκες ηλικίας 40 έως 60 ετών, χωρίζοντάς τις σε τέσσερις ομάδες:

Χωρίς εξάψεις ή νυχτερινές ιδρώτες

Μόνο με εξάψεις

Μόνο με νυχτερινές ιδρώτες

Και με τα δύο συμπτώματα

Οι συμμετέχουσες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις συνήθειες ύπνου, την ημερήσια υπνηλία και τα επίπεδα ενέργειάς τους. Παράλληλα, συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, το στάδιο της εμμηνόπαυσης, η διάθεση και οι ενοχλήσεις στις αρθρώσεις.

Γιατί οι νυχτερινές εφιδρώσεις «κλέβουν» περισσότερες ώρες ύπνου

Η πιο ξεκάθαρη διαφοροποίηση εμφανίστηκε στις γυναίκες που βίωναν μόνο νυχτερινές εφιδρώσεις:

Είχαν σχεδόν διπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν διαταραχές ύπνου σε σύγκριση με όσες δεν είχαν κανένα σύμπτωμα.

Είχαν περισσότερες από διπλάσιες πιθανότητες να δηλώσουν χαμηλά επίπεδα ενέργειας και εξάντληση μέσα στη μέρα.

Αντίθετα, οι εξάψεις από μόνες τους δεν έδειξαν την ίδια συσχέτιση. Οι γυναίκες που υπέφεραν μόνο από εξάψεις δεν παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά αϋπνίας ή έλλειψης ενέργειας από εκείνες χωρίς συμπτώματα.

Όσες γυναίκες εμφάνιζαν και τα δύο συμπτώματα ανέφεραν επίσης χειρότερη ποιότητα ύπνου, αν και η ημερήσια υπνηλία παρέμεινε σε παρόμοια επίπεδα και στις τέσσερις ομάδες.

Σημαντική σημείωση: Πρόκειται για μελέτη παρατήρησης που βασίστηκε σε αναφορές των ίδιων των γυναικών. Αν και αναδείχθηκε μια ισχυρή σχέση ανάμεσα στους νυχτερινούς ιδρώτες και την αϋπνία, τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πλήρως ότι οι ιδρώτες αποτελούν την αμιγώς άμεση αιτία του προβλήματος.

Εξάψεις και νυχτερινές εφιδρώσεις: Πώς επηρεάζουν τον ύπνο

Υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο να νιώθετε απλώς μια πρόσκαιρη ζέστη και στο να ξυπνάτε μούσκεμα στον ιδρώτα.

Εξάψεις: Μια απλή έξαψη μπορεί να περάσει χωρίς να σας ξυπνήσει πλήρως.

Νυχτερινή εφίδρωση: Είναι πολύ πιο δύσκολο να την αγνοήσετε, καθώς βρίσκεστε ξαφνικά σε βρεγμένες πυτζάμες ή νωπά σεντόνια. Μόλις ξυπνήσετε για τα καλά, χρειάζεται χρόνος για να δροσιστείτε, να νιώσετε άνετα και να αποκοιμηθείτε ξανά.

Αυτές οι διακοπές λειτουργούν αθροιστικά. Ακόμη κι αν περνάτε αρκετές ώρες στο κρεβάτι, οι συχνές αφυπνίσεις υποβαθμίζουν την ποιότητα του ύπνου και σας αφήνουν με αίσθημα εξάντλησης την επόμενη ημέρα.

Αυτό εξηγεί γιατί η νυχτερινή εφίδρωση συνδέεται άμεσα με τη χαμηλή ενέργεια και την κόπωση. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοήσουμε πλήρως πώς αυτά τα συμπτώματα επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τον ύπνο.

Τι να κάνετε αν σας ξυπνούν οι νυχτερινές εφιδρώσεις

Αν η νυχτερινή εφίδρωση αποτελεί συχνό φαινόμενο, μερικές αλλαγές στο περιβάλλον του ύπνου μπορούν να κάνουν τη διαφορά:

Διατηρήστε το δωμάτιο δροσερό: Χρησιμοποιήστε ανεμιστήρα ή ένα δροσιστικό ανώστρωμα.

Επιλέξτε τα κατάλληλα λευκά είδη: Αντικαταστήστε τις βαριές κουβέρτες και σεντόνια από υφάσματα που «αναπνέουν» (π.χ. βαμβακερά).

Ανανεώστε τις πιτζάμες σας: Ελαφριά ενδύματα ύπνου που απομακρύνουν την υγρασία εμποδίζουν το ύφασμα να κολλάει πάνω σας.

Πότε πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό

Εάν οι νυχτερινές εφιδρώσεις συμβαίνουν αρκετά συχνά, διαταράσσοντας τον ύπνο και προκαλώντας εξάντληση την επόμενη μέρα, τότε πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία υγείας.

Η νυχτερινή εφίδρωση απαιτεί περισσότερη προσοχή και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλώς ως μια άλλη μορφή έξαψης. Σύμφωνα με την έρευνα, συνδέεται με σημαντικά περισσότερα προβλήματα ύπνου και χαμηλότερα επίπεδα ενέργειας, σε αντίθεση με τις μεμονωμένες εξάψεις.