Καλλιθέα: «Σήκωνε χέρι, άμα έχει όπλο θα με σκότωνε» αποκαλύπτει η 19χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον πρώην της – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο

Σοκ έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό έμφυλης βίας που σημειώθηκε στην Καλλιθέα, με θύμα 19χρονη και δράστη τον πρώην σύντροφό της. Οι δυο τους είχαν κανονίσει να συναντηθούν, όταν ο 18χρονος της επιτέθηκε με κουζινομάχαιρο και την τραυμάτισε στο πόδι.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν περαστικός ειδοποίησε διερχόμενο περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. για να σώσει την κοπέλα. Όπως φέρεται να είπε η 19χρονη στους αστυνομικούς, είχε κανονίσει να συναντήσει τον πρώην σύντροφό της. Όταν έφτασε στο σημείο του ραντεβού, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 18χρονος, της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο ή διαπληκτισμός.

Αμέσως μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του νεαρού. Τελικά, ο 18χρονος εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου στην Καλλιθέα, όπου και συνελήφθη. Η 19χρονη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Λαϊκό», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας Καλλιθέας, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία. Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 18χρονος αντιμετωπίζει και κατηγορία για κλοπή, καθώς φέρεται να αφαίρεσε το κινητό τηλέφωνο της 19χρονης.

«Σήκωνε χέρι – Εχει εμμονή μαζί μου»

Η 19χρονη, μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι ο πρώην σύντροφός της τη ζήλευε παθολογικά και πως της είχε επιτεθεί ξανά στο παρελθόν.

«Του είχα ξανακάνει μήνυση άλλες δύο φορές για άσχημη συμπεριφορά, σήκωνε χέρι. Τρελαινόταν από το πουθενά, του είχα δώσει μία δεύτερη ευκαιρία, μετά από πάρα πολύ καιρό ξαναέγινε το ίδιο. Μιλούσαμε και είχαμε κλείσει να συναντηθούμε να μιλήσουμε. Ζήλευε πολύ, έχει εμμονή μαζί μου. Και ψάχνει τα πάντα» ανέφερε.

«Άμα έχει όπλο θα με σκότωνε, θα με πυροβολούσε στο κεφάλι. Κάτσαμε να μιλήσουμε και απλά έβγαλε το μαχαίρι και μου το κάρφωσε στο πόδι και έφυγε. Όσο αυτός κυκλοφορούσε έξω φοβόμουν» πρόσθεσε.

Οι δικοί της άνθρωποι σάστισαν όταν έμαθαν τι συνέβη «Με πήρε από ένα άλλο κινητό ενώ ήταν στο νοσοκομείο και μου είπε ότι ο Χ την χτύπησε με μαχαίρι. Μου είπε ότι είχαν χωρίσει και εκείνος της έστελνε για διάφορους λόγους. Την είχε χτυπήσει ξανά και εκείνη δεν τον ήθελε αλλά την ενοχλούσε με τηλέφωνο . Χθες δεν είδα ότι έφυγε από το σπίτι. Την μεγαλώνω μόνη μου και την προσέχω, την ρωτάω συχνά αν την ενοχλεί» ανέφερε η γιαγιά της.

Βίντεο με τη στιγμή που περαστικός ειδοποιεί περιπολικό για να σώσει την 19χρονη

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή που περαστικός ειδοποιεί περιπολικό για να σώσει την 19χρονη.