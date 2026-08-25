Φρίκη στο Λας Βέγκας: Έφηβες γύρισαν από το σχολείο και βρήκαν τους γονείς τους νεκρούς στο σπίτι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Αντιμέτωπες με ένα φρικτό θέαμα βρέθηκαν δύο έφηβες στο Λας Βέγκας, όταν επέστρεψαν από το σχολείο και εντόπισαν τους γονείς τους νεκρούς από πυροβολισμούς μέσα στο διαμέρισμά τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για δολοφονία και αυτοκτονία, με τον σύζυγο να φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Περίπου στις 15:30 τοπική ώρα, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λας Βέγκας δέχθηκε κλήση από μία κοπέλα, η οποία ανέφερε ότι μόλις είχε επιστρέψει από το σχολείο και είχε βρει τη μητέρα και τον πατέρα της πυροβολημένους σε κατοικία στη South Nellis Boulevard.

Είχαν χωρίσει εδώ και καιρό

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν έναν άνδρα και μία γυναίκα με τραύματα από πυροβολισμούς. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μέχρι την άφιξη των διασωστών, ωστόσο και οι δύο διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκροί επί τόπου.

Ο υπαστυνόμος Ρόμπερτ Πράις δήλωσε ότι το ζευγάρι, ηλικίας περίπου 35 ετών, βρισκόταν σε διάσταση εδώ και αρκετό καιρό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας πήγε στο διαμέρισμα νωρίτερα το ίδιο απόγευμα, παραβίασε την είσοδο και περίμενε την εν διαστάσει σύζυγό του να επιστρέψει.

«Όταν η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι, φαίνεται ότι ο σύζυγος πυροβόλησε τη γυναίκα του και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυροβολήθηκε», ανέφερε ο Πράις.

Οι δύο κόρες τους βρήκαν τις σορούς

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι την κλήση στις Αρχές έκανε μία από τις έφηβες κόρες του ζευγαριού, ενώ και οι δύο αδελφές βρίσκονταν στο διαμέρισμα όταν ανακάλυψαν τους γονείς τους.

Τα δύο κορίτσια βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα κηδεμόνα.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία ταυτότητας των δύο νεκρών, ενώ οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών συνεχίζουν την έρευνα. Η αστυνομία ανέφερε ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχει ένδειξη ευρύτερης απειλής.