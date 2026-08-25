ΗΠΑ: Τριαθλητής γλίτωσε από επίθεση αλιγάτορα – Πίεσε το μάτι του με τον αντίχειρά του

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Ένας 31χρονος τριαθλητής στις ΗΠΑ κατάφερε να γλιτώσει από επίθεση αλιγάτορα, όταν το ζώο τον άρπαξε από το χέρι και τον τράβηξε κάτω από το νερό την ώρα που προπονούνταν σε ποτάμι της Νότιας Καρολίνας.

Ο Τζόναθαν Μπρούνεϊ, αθλητής Ironman και προπονητής αντοχής, κολυμπούσε στον ποταμό Σαβάνα, στην περιοχή Νορθ Ογκάστα, περίπου στις 10:35 το πρωί της Κυριακής 23 Αυγούστου, όταν ο αλιγάτορας δάγκωσε το δεξί του χέρι, σύμφωνα με αναφορά του North Augusta Department of Public Safety που εξασφάλισε το PEOPLE.

«Από το πουθενά, με χτύπησε», δήλωσε ο Μπρούνεϊ στο WRDW, τοπικό συνεργαζόμενο δίκτυο του CBS. Όπως περιέγραψε, αρχικά νόμιζε ότι είχε χτυπήσει πάνω σε κάποιο κούτσουρο.

«Ήταν ένα πολύ δυνατό χτύπημα στη δεξιά πλευρά μου. Ένιωσα σαν να είχα χτυπήσει δυνατά τον αγκώνα μου, σαν να έπεφτα σε παρκέ γηπέδου μπάσκετ», είπε.

Λίγες στιγμές αργότερα, όμως, ένας έντονος, «παγωμένος πόνος» άρχισε να διαπερνά το χέρι του και τότε κατάλαβε ότι είχε δεχθεί επίθεση από αλιγάτορα.

«Έβαλα τον αντίχειρά μου μέσα στο μάτι του και με άφησε»

Το ζώο τράβηξε τον 31χρονο κάτω από το νερό, όμως εκείνος κατάφερε να αντιδράσει άμεσα. Με το αριστερό του χέρι έπιασε το ρύγχος του αλιγάτορα και στη συνέχεια πίεσε με τον αντίχειρά του το μάτι του ζώου.

«Ήξερα απλώς ότι τα μάτια είναι το σημείο που πρέπει να στοχεύσεις», είπε ο Μπρούνεϊ.

«Έβαλα το χέρι μου πάνω στο ρύγχος του, έφτασα μέχρι πάνω και πίεσα τον αντίχειρά μου μέσα στο μάτι του. Τότε με άφησε».

Όπως εξήγησε, εκείνη τη στιγμή το μόνο που σκεφτόταν ήταν να απελευθερωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

«Σκέφτηκα αμέσως: “Πρέπει να το βγάλω από πάνω μου”, γιατί δεν ήθελα να αρχίσει να περιστρέφεται ή να κάνει “death roll” και να μου προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά», δήλωσε στο WRDW.

Αμέσως μετά φώναξε για να προειδοποιήσει όσους βρίσκονταν κοντά.

Αυτοσχέδιο τουρνικέ από το κορδόνι του πλωτήρα

Ο Μπρούνεϊ αιμορραγούσε έντονα μετά την επίθεση. Ένας από τους συναθλητές του, ο Μάθιου Ντέιβις, ο οποίος έχει εκπαίδευση ως διασώστης σε συνθήκες άγριας φύσης, χρησιμοποίησε το κορδόνι από τον πλωτήρα κολύμβησης για να φτιάξει αυτοσχέδιο τουρνικέ.

Οι αθλητές δεν είχαν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και έτσι αναζήτησαν βοήθεια στην περιοχή. Εντόπισαν έναν άνδρα που έβγαζε βόλτα τα σκυλιά του και του ζήτησαν να καλέσει το 911.

Λίγο αργότερα, διασώστες συνάντησαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματά του αφορούσαν κυρίως το δέρμα και τον λιπώδη ιστό και ότι οι μύες του είχαν σε μεγάλο βαθμό γλιτώσει.

«Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερα», είπε ο ίδιος. «Υποθέτω ότι κέρδισα το λαχείο των αλιγατόρων».

Προπονούνταν για το Ironman Augusta

Ο 31χρονος είχε ταξιδέψει στην περιοχή μαζί με αθλητές τους οποίους προπονεί, στο πλαίσιο προετοιμασίας για το Ironman Augusta, που είναι προγραμματισμένο για τις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο Μπρούνεϊ, ο οποίος στο παρελθόν ζούσε στην Ογκάστα της Τζόρτζια, στην άλλη πλευρά του ποταμού, ήθελε οι αθλητές του να κάνουν μια πλήρη προσομοίωση της διοργάνωσης.

«Ο στόχος ήταν να φτάσουμε στην Ογκάστα και ουσιαστικά να περάσουμε από ολόκληρη την προσομοίωση», είπε.

«Να κολυμπήσουμε στον ποταμό, να κάνουμε ποδήλατο σε μέρος της διαδρομής και να τρέξουμε στο μονοπάτι Greeneway, ώστε οι αθλητές να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να φύγει το άγχος πριν από τον αγώνα».

Ο ίδιος αναγνώρισε ότι γνώριζε πως υπήρχε πιθανότητα να βρίσκονται αλιγάτορες στον ποταμό, τόνισε όμως ότι δεν θα έβαζε ποτέ συνειδητά τους αθλητές του σε κίνδυνο.

Σε δηλώσεις του στην Augusta Press, επέμεινε επίσης ότι η ομάδα δεν είχε πλησιάσει ούτε ταΐσει το ζώο πριν από την επίθεση.

«Δεν υπήρξε καμία αλληλεπίδραση με το ζώο πριν από το δάγκωμα», είπε.

Δεν εντοπίστηκε ο αλιγάτορας

Αστυνομικοί ερεύνησαν την ακτογραμμή μετά το περιστατικό, χωρίς να καταφέρουν να εντοπίσουν τον αλιγάτορα. Για την επίθεση ενημερώθηκε επίσης το South Carolina Department of Natural Resources.

Οι γιατροί συνέστησαν στον Μπρούνεϊ να μείνει εκτός νερού για τρεις έως τέσσερις εβδομάδες, ωστόσο ο ίδιος εξακολουθεί να ελπίζει ότι θα μπορέσει να συμμετάσχει κανονικά στο Ironman Augusta στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η επίθεση, όπως λέει, δεν τον έκανε να αλλάξει στάση απέναντι στο νερό. «Είναι Τζόρτζια. Είναι ο Νότος. Αυτά συμβαίνουν», δήλωσε.

Ο Μάθιου Ντέιβις, από την πλευρά του, χαρακτήρισε το περιστατικό ένα «σπάνιο ατύχημα». «Φοβάμαι το νερό; Όχι. Έχω όμως πολύ υγιή σεβασμό για το νερό και για ό,τι υπάρχει μέσα σε αυτό; Απολύτως», είπε.