Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία: 45 επιθέσεις στο Τσερνίχιβ – 5 νεκροί και 99 τραυματίες

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 99 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο, με την περιφέρεια του Τσερνίχιβ να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου κύματος πληγμάτων μετά την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε έναν βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M, έναν κατευθυνόμενο πύραυλο Kh-31P και 150 μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μέχρι τις 9 το πρωί, η ουκρανική αεράμυνα είχε καταρρίψει ή εξουδετερώσει 124 drones, ενώ πλήγματα καταγράφηκαν σε 17 τοποθεσίες.

45 επιθέσεις στο Τσερνίχιβ

Στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, 38 άνθρωποι τραυματίστηκαν, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συνολικά 45 επιθέσεις, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Τσάους.

Mena city, Chernihiv region: footage after the attack by Russian Nazis on the Ukrposhta branch and the base of the mobile branch transport pic.twitter.com/8Ha4XuiBtE — Oles VYshnevskii (@vyshnevski23623) August 25, 2026

Στην πόλη του Τσερνίχιβ, 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πλήγμα σε πολυώροφη πολυκατοικία. Από την έκρηξη έσπασαν επίσης τζάμια σε γειτονικά κτίρια κατοικιών και διοικητικές εγκαταστάσεις, ενώ υπέστησαν ζημιές περισσότερα από 20 αυτοκίνητα.

Νέα επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη, με τις ρωσικές δυνάμεις να πλήττουν ενεργειακές υποδομές της πόλης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, καταγράφηκαν 10 εκρήξεις μέσα σε μόλις 10 λεπτά, ενώ σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές.

Αργότερα, ρωσικό drone έπληξε κτίριο στο κέντρο της πόλης Μένα, όπου στεγάζονται εταιρείες τηλεπικοινωνιών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερις έφηβοι. Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύτηκαν σε μέτρια κατάσταση.

«Άλλο ένα απολύτως κυνικό ρωσικό πλήγμα: το κέντρο της πόλης, πολλοί άνθρωποι, παντού αμιγώς πολιτικές εγκαταστάσεις», δήλωσε ο Τσάους.

Russia is attacking Chernihiv’s energy infrastructure, with 10 explosions reported in 10 minutes and power outages across the city. The attack is ongoing. #Ukraine pic.twitter.com/V7saiVBmjw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 25, 2026

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κύματα drones τύπου Gerbera και Geran έπληξαν επίσης την Κοριούκιβκα, προκαλώντας ζημιές σε επιχειρήσεις, αποθήκες, βοηθητικά κτίρια και φορτηγά. Μία 15χρονη τραυματίστηκε.

Πλήγματα σημειώθηκαν ακόμη σε επιχείρηση επεξεργασίας ξύλου, στο περιφερειακό πάρκο Γιαλίβστσινα, σε ανοικτές εκτάσεις του Τσερνίχιβ, καθώς και σε κρίσιμες υποδομές.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιφέρειες

Οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν απώλειες αμάχων και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Στη Χερσώνα, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Στην κατεχόμενη Ζαπορίζια, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία γυναίκα τραυματίστηκε από ρωσικό πλήγμα.

Βίντεο από την επίθεση:

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 13 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα 13χρονο κορίτσι. Στο Ντονέτσκ τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, στο Ντνιπροπετρόφσκ τρεις και στο Σούμι πέντε άμαχοι, μεταξύ των οποίων ένα 14χρονο κορίτσι.

Βίντεο από το ρωσικό πλήγμα στο Ντνιπροπετρόφσκ:



Στο Κίεβο, μία γυναίκα τραυματίστηκε όταν συντρίμμια ρωσικού drone έπληξαν 16ώροφη πολυκατοικία στην περιοχή Χολοσίιβσκι. Από το πλήγμα προκλήθηκαν ζημιές σε τοίχους και έσπασαν παράθυρα στον 14ο όροφο.