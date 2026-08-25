Θεσσαλονίκη: Δίωξη για γενετήσιες πράξεις και ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του 44χρονου – Προθεσμία για να απολογηθεί στον ανακριτή

Ενώπιον της 6ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία.

Εις βάρος του η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για τέλεση γενετήσιας πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας χωρίς τη συναίνεσή του, ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, κατ’ εξακολούθηση, και ενδοοικογενειακή απειλή.

Ο 44χρονος παραμένει υπό κράτηση μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης, η οποία κατάγεται από τη Γεωργία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, σε διαμέρισμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου βρισκόταν με τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η ίδια φέρεται να κατήγγειλε στις Αρχές ότι ο 44χρονος, την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ υποστήριξε ακόμη ότι την χτύπησε και δεν της επέτρεπε να αποχωρήσει από το διαμέρισμα.

Η γυναίκα κατάφερε αργότερα να φύγει από το σπίτι και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου υπέβαλε καταγγελία. Ακολούθησε η σύλληψη του 44χρονου ένα 24ωρο αργότερα.