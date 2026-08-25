Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας: Εκκενώνονται Αγία Μαρίνα και Τσονίμα – Κοντά στα σπίτια οι φλόγες

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Στη μάχη με τη φωτιά στη Λαυρεωτική επιχειρούν 70 πυροσβέστες, 23 οχήματα, τέσσερα ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη. Το 112 κάλεσε όσους βρίσκονται σε Αγία Μαρίνα και Τσονίμα να απομακρυνθούν προς τη Λεωφόρο Λαυρίου, ενώ ταχύπλοο του Πυροσβεστικού Σώματος κατευθύνεται στην παραλία Τσονίμα για ενδεχόμενη συνδρομή στην απομάκρυνση ατόμων.

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Κερατέα, Φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Λαυρεωτική. Η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση 5-10 μέτρων από τα σπίτια.
  • Το 112 απέστειλε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Λαυρίου.
  • Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων και 23 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τέσσερα ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Λαυρεωτική, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μιλώντας στο enikos.gr για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ανέφερε ότι η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση 5-10 μέτρων από τα σπίτια.

 

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Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τέσσερα ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν περιοδικά ρίψεις νερού.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Λαυρεωτικής, διαθέτοντας υδροφόρες.

Παράλληλα, ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος κατευθύνεται προς την παραλία Τσονίμα, ώστε να συνδράμει στην απομάκρυνση ατόμων από την περιοχή, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

Στις 16:09, το 112 απέστειλε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Λαυρίου.

Νωρίτερα, στις 15:56, είχε σταλεί ακόμη ένα μήνυμα από το 112, με το οποίο όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

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