Φωτιά στο Καλοπήγαδο Κερατέας: Εκκενώνονται Αγία Μαρίνα και Τσονίμα – Κοντά στα σπίτια οι φλόγες

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Λαυρεωτική, όπου έχουν αναπτυχθεί ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ το 112 έχει αποστείλει διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 70 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μιλώντας στο enikos.gr για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, ανέφερε ότι η φωτιά βρίσκεται σε απόσταση 5-10 μέτρων από τα σπίτια.

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Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τέσσερα ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν περιοδικά ρίψεις νερού.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Λαυρεωτικής, διαθέτοντας υδροφόρες.

Παράλληλα, ταχύπλοο σκάφος τύπου RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος κατευθύνεται προς την παραλία Τσονίμα, ώστε να συνδράμει στην απομάκρυνση ατόμων από την περιοχή, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Μήνυμα του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

Στις 16:09, το 112 απέστειλε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Μαρίνα και Τσονίμα, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Λαυρίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Μαρίνα και #Τσονίμα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Λεωφόρο_Λαυρίου ‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Νωρίτερα, στις 15:56, είχε σταλεί ακόμη ένα μήνυμα από το 112, με το οποίο όσοι βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Τρεχαντιέρα της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 25, 2026

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.