Θανάσης Αυγερινός: Εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην έξοδο από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του από το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», της Μαρίας Καρυστιανού, εξήγησε ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στο κανάλι του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στο YouTube.

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος άσκησε κριτική στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού εγχειρήματος και αναφέρθηκε στις καταγγελίες της Μαρίας Καρυστιανού περί «πραξικοπηματικής κίνησης» στο εσωτερικό του. Ο ίδιος απέρριψε την κατηγορία και διερωτήθηκε γιατί, εφόσον υπήρχαν τέτοιες υποψίες για το πρόσωπό του, του είχε ανατεθεί κεντρικός ρόλος στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης.

«Άκουσα τη Μαρία Καρυστιανού να λέει ότι συμμετέχω σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος», ανέφερε ο κ. Αυγερινός και πρόσθεσε: «Φαντάζομαι ότι, αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζεις αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης».

Η κριτική για τον τρόπο λειτουργίας του κόμματος

Αναφερόμενος ειδικότερα στους λόγους της αποχώρησής του, ο Θανάσης Αυγερινός επικέντρωσε την κριτική του στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, λειτουργεί το νέο πολιτικό εγχείρημα.

Ο δημοσιογράφος επικαλέστηκε χαρακτηριστικά μία φράση που απέδωσε στην ίδια τη Μαρία Καρυστιανού: «Όπως είπε και η Μαρία Καρυστιανού, αυτό το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ένα νέο πολιτικό κίνημα δεν μπορεί να αναπαράγει πρακτικές που καταλογίζονται στα παραδοσιακά κόμματα. Έκανε λόγο για έλλειψη δημοκρατίας και για συμπεριφορές που, όπως υποστήριξε, δεν συνάδουν με τον «νέο κινηματικό χαρακτήρα» του εγχειρήματος.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για πρόσωπα τα οποία, κατά την εκτίμησή του, ενδιαφέρονται πρωτίστως για την είσοδό τους στη Βουλή και την κατάληψη βουλευτικών εδρών.

«Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα σαν τα άλλα, στην έλλειψη δημοκρατίας, στα ψέματα […] που απλώς ενδιαφέρεται για καρέκλες βουλευτικές και θέλει να μπει στη Βουλή, αυτό αντιφάσκει με την ίδια την ουσία της πολιτικής μας», ανέφερε.

Ο κ. Αυγερινός απέρριψε επίσης το ενδεχόμενο να αποτελεί, όπως υποστηρίζει, εσωτερική απειλή για το κόμμα, σημειώνοντας: «Μου φαίνεται πολύ αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται Μαρία Καρυστιανού».

Το σχόλιο για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας

Στο απόσπασμα της συνέντευξης που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Φειδίας Παναγιώτου, ο Θανάσης Αυγερινός αναφέρθηκε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, σχολιάζοντας τις προοπτικές μιας στρατηγικής ήττας της Ρωσίας.

Ο ίδιος αμφισβήτησε ότι ο συγκεκριμένος στόχος μπορεί να επιτευχθεί, υποστηρίζοντας ότι η σύγκρουση έχει εξελιχθεί σε πόλεμο φθοράς, ενώ παράλληλα εξελίσσεται η στρατιωτική τεχνολογία και αυξάνεται η δύναμη πυρός των δύο πλευρών.

«Πιστεύουν ακόμα ειλικρινά κάποιοι ότι θα πετύχουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας;», διερωτήθηκε.

Ο κ. Αυγερινός αναγνώρισε ότι η Ρωσία έχει δεχθεί πλήγματα και έχει υποστεί απώλειες, ενώ σημείωσε ότι ο ρωσικός πληθυσμός έχει κουραστεί και ταλαιπωρηθεί από τον πόλεμο. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι η βασική στρατηγική επιλογή που έχει χαράξει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για το μέλλον της χώρας εξακολουθεί, κατά την εκτίμησή του, να διαθέτει ευρεία υποστήριξη στη ρωσική κοινωνία.