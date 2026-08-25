Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Γιάννης Παλάτος

Ο Γιάννης Παλάτος, ένας παράγοντας που υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ, επί πολλά χρόνια, τόσο ως πρόεδρος της ΕΣΚΑΝΑ, όσο και ως σύμβουλος, στο πλευρό του τέως προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) Γιώργου Βασιλακόπουλου έφυγε σήμερα (25/8) από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Στη συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΣΚΑΝΑ αναφέρεται:

«Έφυγε σήμερα από την ζωή μια ιστορική φυσιογνωμία για το μπάσκετ ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης για πολλά χρόνια Ιωάννης Παλάτος και το άθλημα θρηνεί . Γεννήθηκε στο Μακρυχώρι Λάρισας το 1938.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, παράγοντας του Έσπερου, στενός συνεργάτης του Λάζαρου Αντωνιάδη.

Μέλος του Δ.Σ. του Εσπέρου Καλλιθέας από το 1983 μέχρι το 2000.

Στο πλευρό του Καπαγέρωφ από την ίδρυση της ΕΣΚΑΝΑ το 1995 ( το 2003 ανέλαβε την προεδρία μετά την απώλεια του Πέτρου Καπαγέρωφ) μέχρι την παράδοση της προεδρίας στον αείμνηστο Λυμπεράτο.

Συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ και της FIBA Europe Γιώργου Βασιλακόπουλου και παρών σε αμέτρητους αγώνες της Εθνικής ομάδας και σε διοργανώσεις όπως σε όλα τα Eurobasket απο το Εurobasket 1987 έως το 2007 σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα όπως Ισπανίας 1986, Τορόντο, Τόκυο 2006 , Τουρκία 2010 παρών σε Final-4 όπως Άρη ( Γάνδη ) Ολυμπιακού (Τελ αβιβ) Παναθηναϊκού ( Παρίσι) και δεκάδες αλλά τουρνουά και αγώνες ενώσεων και Εθνικών ομάδων εντός κι εκτός Ελλάδας.

Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΦ, σπουδαίος επιχειρηματίας της διαφήμισης και της επιγραφής.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. της ΕΣΚΑΝΑ εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του σπουδαίου Ιωάννη Παλάτου και στην οικογένεια του ΠΟΚ Έσπερος και εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει… ».