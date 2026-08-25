Θεσσαλονίκη: «Με χτυπούσε με δύο μαχαίρια» – Ελεύθερη η 25χρονη που δέχθηκε επίθεση από τον 31χρονο στο σπίτι του

Μια 25χρονη γυναίκα, η οποία δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν 31χρονο άνδρα στο διαμέρισμά του στη Θεσσαλονίκη, αφέθηκε ελεύθερη, ενώ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η ίδια αρνήθηκε την εκδοχή του άνδρα περί απόπειρας κλοπής ρολογιού, υποστηρίζοντας ότι της επιτέθηκε απρόκλητα με δύο μαχαίρια, ενώ ο 31χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

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περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερη αφέθηκε η 25χρονη που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη, η οποία κατά την απολογία της, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εκδοχή του 31χρονου άνδρα.
  • Η νεαρή υποστήριξε ότι ο δράστης της επιτέθηκε απρόκλητα με δύο μαχαίρια, προκαλώντας της τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, με σοβαρότερο στην περιοχή του πνεύμονα.
  • Ο 31χρονος άνδρας, που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ κατά την απολογία του επέμεινε στον ισχυρισμό του ότι δέχθηκε επίθεση από την 25χρονη.

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Ελεύθερη η 25χρονη, η οποία είχε δεχτεί επίθεση μα μαχαίρι από τον 31χρονο άνδρα, στο διαμέρισμά του, στην περιοχή 40 Εκκλησιές, στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο «Γ. Γεννηματάς», και η απολογία της, πραγματοποιήθηκε εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο μετέβησαν η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και η εισαγγελέας.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας της, η 25χρονη, αρνήθηκε κατηγορηματικά την εκδοχή του άνδρα, ότι η συμπλοκή ξεκίνησε, όταν την αντιλήφθηκε να περιεργάζεται ένα ρολόι ιδιοκτησίας του, με σκοπό να του το κλέψει.

«Με χτυπούσε με δύο μαχαίρια»

Αντίθετα, υποστήριξε ότι εκείνος της επιτέθηκε απρόκλητα, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια. Όπως φέρεται να κατέθεσε, το ένα από τα δύο μαχαίρια, έσπασε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ενώ με το δεύτερο, ο 31χρονος άνδρας, της προκάλεσε τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, με σοβαρότερο εκείνο στην περιοχή του πνεύμονα.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ακόμη, ότι τον έσπρωξε προκειμένου να απομακρυνθεί και στη συνέχεια κατάφερε να βγει αιμόφυρτη από το διαμέρισμα και να ζητήσει βοήθεια.

Γνωρίστηκαν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (20/6/2026). Οι δυο τους, είχαν γνωριστεί μέσω δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας και συναντήθηκαν στο σπίτι του κατηγορούμενου, προκειμένου να συνευρεθούν ερωτικά.

Ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, κατά τη διάρκεια της οποίας, φέρεται να επέμεινε στον ισχυρισμό του, ότι δέχθηκε επίθεση από την 25χρονη.

Παράλληλα, με εντολή της ανακρίτριας, διατάχθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, εις βάρος του.

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