Χριστίνα Παππά: «Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα γελιέστε…»

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Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους επιλέγουν να κρύβονται πίσω από ανώνυμα ή ψεύτικα προφίλ στα social media και προχωρούν σε προσβλητικά και χυδαία σχόλια θέλησε να στείλει η Χριστίνα Παππά.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, με αφορμή ένα ιδιαίτερα προσβλητικό σχόλιο που, όπως ανέφερε, δέχθηκε, έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Χριστίνα Παππά εμφανίζεται να πετά τα σκουπίδια, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να περάσει το δικό της μήνυμα προς εκείνους που επιλέγουν να εκφράζονται με απαξιωτικό τρόπο στο διαδίκτυο.

Η ίδια δεν αποκάλυψε σε ποια ανάρτηση γράφτηκε το συγκεκριμένο σχόλιο, ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του ανθρώπου που το έκανε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Χριστίνα Παππά εξέφρασε την ενόχλησή της και προειδοποίησε όσους θεωρούν ότι ένα ψεύτικο προφίλ μπορεί να τους προστατεύσει από τις συνέπειες των πράξεών τους.

«Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα γελιέστε…»

«Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο, και σε σένα, αλλά και σε εσάς τους δύο, τρεις με τις χυδαίες εκφράσεις έρχεται και συνέχεια! Αν πιστεύετε ότι κρύβεστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε! Να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Με την ανάρτησή της, η ηθοποιός θέλησε να στηλιτεύσει τη συμπεριφορά όσων χρησιμοποιούν την ανωνυμία του διαδικτύου για να προσβάλλουν και να επιτίθενται λεκτικά σε άλλους ανθρώπους, τονίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μένουν απαραίτητα χωρίς συνέπειες.