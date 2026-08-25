Χριστίνα Παππά: «Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα γελιέστε…»

Η Χριστίνα Παππά έστειλε ένα σαφές μήνυμα κατά των προσβλητικών σχολίων στα social media, μετά από ένα χυδαίο σχόλιο που δέχθηκε η ίδια. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας προειδοποίησε όσους κρύβονται πίσω από ψεύτικα προφίλ ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μπορεί να τους εντοπίσει και ότι τέτοιες συμπεριφορές έχουν συνέπειες.

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Χριστίνα Παππά
Φωτογραφία: Instagram/pappachristina
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους επιλέγουν να κρύβονται πίσω από ανώνυμα ή ψεύτικα προφίλ στα social media και προχωρούν σε προσβλητικά και χυδαία σχόλια θέλησε να στείλει η Χριστίνα Παππά.
  • Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, με αφορμή ένα ιδιαίτερα προσβλητικό σχόλιο που δέχθηκε, έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εμφανιζόμενη να πετά τα σκουπίδια.
  • Η Χριστίνα Παππά εξέφρασε την ενόχλησή της και προειδοποίησε όσους θεωρούν ότι ένα ψεύτικο προφίλ μπορεί να τους προστατεύσει από τις συνέπειες των πράξεών τους, τονίζοντας: «Να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει!»

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Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους επιλέγουν να κρύβονται πίσω από ανώνυμα ή ψεύτικα προφίλ στα social media και προχωρούν σε προσβλητικά και χυδαία σχόλια θέλησε να στείλει η Χριστίνα Παππά.

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Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, με αφορμή ένα ιδιαίτερα προσβλητικό σχόλιο που, όπως ανέφερε, δέχθηκε, έκανε μια αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Χριστίνα Παππά εμφανίζεται να πετά τα σκουπίδια, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να περάσει το δικό της μήνυμα προς εκείνους που επιλέγουν να εκφράζονται με απαξιωτικό τρόπο στο διαδίκτυο.

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Η ίδια δεν αποκάλυψε σε ποια ανάρτηση γράφτηκε το συγκεκριμένο σχόλιο, ούτε έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του ανθρώπου που το έκανε.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Χριστίνα Παππά εξέφρασε την ενόχλησή της και προειδοποίησε όσους θεωρούν ότι ένα ψεύτικο προφίλ μπορεί να τους προστατεύσει από τις συνέπειες των πράξεών τους.

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«Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα γελιέστε…»

«Κάποιος τόλμησε να γράψει ένα πολύ χυδαίο σχόλιο, και σε σένα, αλλά και σε εσάς τους δύο, τρεις με τις χυδαίες εκφράσεις έρχεται και συνέχεια! Αν πιστεύετε ότι κρύβεστε πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ και μπορείτε να βρίζετε χυδαία την κάθε γυναίκα, γελιέστε! Να είστε σίγουροι ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σας βρίσκει!», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Pappa (@pappachristina)

Με την ανάρτησή της, η ηθοποιός θέλησε να στηλιτεύσει τη συμπεριφορά όσων χρησιμοποιούν την ανωνυμία του διαδικτύου για να προσβάλλουν και να επιτίθενται λεκτικά σε άλλους ανθρώπους, τονίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές δεν μένουν απαραίτητα χωρίς συνέπειες.

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