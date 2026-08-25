Κατασχέσεις: Πώς να ξεμπλοκάρετε τον τραπεζικό λογαριασμό σας

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Μια σημαντική δυνατότητα για φορολογούμενους και επιχειρήσεις που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πετύχουν την άρση της κατάσχεσης και την αποδέσμευση του λογαριασμού τους, χωρίς να χρειάζεται να εξοφλήσουν στο σύνολό της την οφειλή που οδήγησε στην επιβολή του μέτρου.

Το βασικό προαπαιτούμενο, σύμφωνα με τα «ΤΑ ΝΕΑ», είναι η εξόφληση ποσού που αντιστοιχεί στο 25% της οφειλής για την οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση. Παράλληλα, όμως, θα πρέπει να πληρούνται και άλλες προϋποθέσεις, καθώς η καταβολή του 25% από μόνη της δεν οδηγεί αυτομάτως στην άρση της κατάσχεσης.

Η νέα διαδικασία προβλέπεται στην απόφαση Α.1145/2026 της ΑΑΔΕ, σε εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 5313/2026, και αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών υπόχρεων προσώπων.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Για να μπορέσει να χορηγηθεί η άρση της κατάσχεσης, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένοι όροι.

Πρώτον, ο φορολογούμενος πρέπει να έχει εξοφλήσει ποσό ίσο με το 25% του συνόλου της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση.

Δεύτερον, το υπόλοιπο της συγκεκριμένης οφειλής θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί νόμιμα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε μέσω ρύθμισης τμηματικής καταβολής είτε μέσω αναστολής πληρωμής που προβλέπεται από νόμο, δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή.

Υπάρχει, ωστόσο, μία ακόμη κρίσιμη προϋπόθεση: όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου προς τη Φορολογική Διοίκηση, είτε πρόκειται για ατομικές οφειλές είτε για οφειλές από αλληλέγγυα ευθύνη, θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν τακτοποιηθεί νόμιμα.

Με άλλα λόγια, η πληρωμή του 25% αποτελεί το βασικό «κλειδί», αλλά δεν αρκεί εάν υπάρχουν άλλες ληξιπρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά

Η διαδικασία για την άρση της κατάσχεσης πραγματοποιείται ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myAADE, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του φορολογούμενου στην αρμόδια υπηρεσία.

Η αίτηση υποβάλλεται από την ενότητα «Τα Αιτήματά μου», ακολουθώντας τη διαδρομή:

Δικαστικό, μέτρα & οφειλές → Χορήγηση άρσης κατάσχεσης λογαριασμών στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπών υπόχρεων προσώπων, βάσει άρθρου 18 του ν. 5313/2026.

Η ΑΑΔΕ έχει χαρακτηρίσει τη διαδικασία ως άμεση ψηφιακή αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, καθώς η άρση της κατάσχεσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά.

Μία φορά για κάθε οφειλέτη

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα χορηγείται μία φορά ανά οφειλέτη. Επομένως, η δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης δεν μπορεί να αξιοποιείται επανειλημμένα κάθε φορά που επιβάλλεται ή διατηρείται ένα μέτρο αναγκαστικής είσπραξης.

Η ρύθμιση έρχεται να δώσει μια διέξοδο σε φορολογούμενους που έχουν μεν αδυναμία πλήρους εξόφλησης της οφειλής τους, αλλά μπορούν να καταβάλουν ένα σημαντικό μέρος της και να τακτοποιήσουν το υπόλοιπο μέσω ρύθμισης ή νόμιμης αναστολής.

Πού μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ (my1521).

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πραγματοποιείται μέσω του 1521, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ οι φορολογούμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν και την ψηφιακή πλατφόρμα my1521 για θέματα που αφορούν την είσπραξη δημοσίων εσόδων και τις κατασχέσεις.

Η νέα διαδικασία της ΑΑΔΕ δημιουργεί έτσι έναν ψηφιακό δρόμο για την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης έχει καταβάλει το απαιτούμενο 25% και έχει τακτοποιήσει τόσο το υπόλοιπο της συγκεκριμένης οφειλής όσο και τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του.